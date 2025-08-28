A- A+

ELEIÇÕES No 2º turno, Lula aparece atrás de Tarcísio, aponta Atlas/Bloomberg O levantamento indica ainda que Lula empata numericamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ambos com 48,3%

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 28, aponta que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições de 2026. O republicano teria 48,4% das intenções de voto contra 46,6% do petista, resultado que configura empate técnico no limite da margem de erro do instituto.

O levantamento indica ainda que Lula empata numericamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ambos com 48,3%. O instituto ainda questionou em quem os entrevistados votariam se as eleições de 2022 fossem hoje e nesse caso, Bolsonaro estaria numericamente à frente do presidente: 45,4% a 44,6%. Já em relação a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL), o petista aparece levemente à frente, com 48,8% contra 47,9%.

Nos demais cenários de segundo turno, Lula venceria com margem confortável. Contra o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), teria 46,9% das intenções de voto ante 41,1%. No embate com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registraria 47,1% contra 40,9%.

O presidente também superaria o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), por 46,7% a 40,3%. Já contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), abriria a maior vantagem: 47,2% a 24,9%.

Nos cenários de primeiro turno, Lula lidera em todas as simulações. Quando o principal adversário é Tarcísio, o petista aparece com 44,1% das intenções de voto - queda em relação aos 48,5% registrados em julho. Tarcísio soma 31,8%, também em recuo frente aos 33% anteriores. Os demais nomes, incluindo Zema e Ratinho, alcançam juntos 16,7%.

Tarcísio também figura em segundo lugar quando o candidato governista é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Nesse cenário, Haddad teria 36,2% contra 32,2% do chefe do Executivo paulista, enquanto o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro, com 7,5%.

Já em uma disputa em que a principal adversária é Michelle, Lula mantém a dianteira com 44,2%, seguido pela ex-primeira-dama, que registra 29,7%. Na sequência, surgem Zema (7,1%), Ratinho Jr. (5,2%) e Ciro (4,5%).

Foram entrevistadas 6.238 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 25 de agosto, de forma aleatória e online. A margem de erro é de um ponto porcentual, com nível de confiança de 95%.



Veja também