CHILE No Chile, Flávio diz que Lula foi "pequeno" ao cancelar ida à posse de Kast Senador afirma que presidente deixou de priorizar interesses do Brasil ao desistir de viagem após confirmação de sua presença na cerimônia

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou nesta quarta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ter cancelado a viagem ao Chile para a posse do novo presidente do país, José Antonio Kast. Segundo o parlamentar, o chefe do Executivo foi “pequeno” ao desistir de comparecer à cerimônia após a confirmação de que ele também estaria presente no evento.

A declaração foi dada por Flávio a jornalistas na escadaria do Congresso chileno, em Valparaíso, após a posse de Kast.

— O Lula foi muito pequeno com essa postura, ele não consegue conviver com pessoas que pensam diferente dele. O Chile é um importante parceiro comercial do Brasil e pode ser uma saída para o oceano Pacífico, com o corredor bioceânico. Ele deixa de defender os interesses dos brasileiros e coloca uma questão pessoal, uma birra, um rancor em primeiro lugar — afirmou.

O senador também comparou Lula ao novo presidente chileno.





— O presidente Kast é muito maior que Lula. Se eu fosse ele, iria descansar, já deu o que tinha que dar no Brasil — disse.

Em entrevista ao canal chileno 24 Horas, da emissora pública TVN, o parlamentar já havia criticado o presidente brasileiro, afirmando que Lula “não respeita quem pensa diferente” e que fala “com muito ódio e ressentimento no coração”.

A viagem do presidente brasileiro foi cancelada após o convite feito pelo governo chileno ao senador. Lula classificou a presença de Flávio na cerimônia como uma “indelicadeza”.

Durante a viagem ao Chile, Flávio também comentou a situação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso sob acusação de tentativa de golpe de Estado. Segundo o senador, o ex-mandatário tem “uma mente muito forte” e está consciente do que ocorre no país.

— Vamos trabalhar para tirá-lo dessa situação o quanto antes, e a justiça será feita com o presidente Bolsonaro — declarou.

A chegada de José Antonio Kast ao poder marca uma guinada política no Chile. O novo presidente é considerado o dirigente mais alinhado à direita a assumir o comando do país desde o término da ditadura de Augusto Pinochet (1973–1990). A posse também encerra o ciclo de quatro anos do governo de Gabriel Boric, representante da esquerda e aliado político do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na América do Sul.

