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Entrevista "No combate ao desperdício, vamos garantir mais água", diz presidente da Aqua Sérgio Trentini garante que a nova operação de distribuição de água no estado vai ampliar o abastecimento e reduzir os períodos de rodízio enfrentados pelos consumidores da Compesa

O presidente da Aqua Pernambuco, Sérgio Trentini, garantiu, ontem, em entrevista à Folha, que a nova operação de distribuição de água no estado vai ampliar o abastecimento e reduzir os períodos de rodízio enfrentados pelos consumidores da Compesa. A concessionária inicia suas atividades com a previsão de investir R$ 15 bilhões ao longo de 35 anos, sendo R$ 12 bilhões até 2033.

Segundo ele, os recursos serão destinados à recuperação e ampliação das redes, modernização dos equipamentos e melhoria da distribuição. “Vamos fazer uma recuperação na distribuição de água, reduzindo as perdas, melhorando a chegada de água na casa dos pernambucanos nos próximos meses e anos”, assegurou.

Uma das principais metas da empresa é combater o desperdício de água, que atualmente representa cerca de 50% do volume distribuído, segundo estimativa apresentada por Trentini. Para isso, a Aqua pretende intensificar o reparo de vazamentos, substituir tubulações antigas, modernizar estações elevatórias e combater ligações clandestinas.

“A gente vai trabalhar justamente para mudar esse cenário junto com a produção de água”, afirmou. O presidente explicou que a concessionária ficará responsável pela distribuição e pela gestão comercial, enquanto a produção de água potável continuará sob responsabilidade da Compesa, que também deverá realizar investimentos para ampliar a oferta.

Trentini destacou que a empresa já iniciou mais de 22 obras de expansão e melhorias no sistema de abastecimento, mesmo antes de assumir integralmente a operação. Segundo ele, o processo de transição durou seis meses e permitiu que a concessionária começasse a executar parte dos serviços antecipadamente. “Nosso foco nesses próximos 100 dias é mostrar um pouco desse panorama, como vamos chegar, como vamos trabalhar e, com isso, aos poucos, nos próximos períodos, vamos mostrando que melhorou, diminuiu o rodízio aqui, diminuiu o rodízio ali e melhorou a disponibilização de água até chegar à universalização”, declarou.

Questionado sobre os riscos de agravamento da escassez hídrica diante dos efeitos do El Niño, o presidente afirmou que a prioridade será evitar desperdícios e garantir que uma parcela maior da água produzida chegue efetivamente às residências. “Para nós, como compramos a água da Compesa, e nosso maior custo é justamente essa compra, temos o objetivo de minimizar todo o extravasamento, todo vazamento e toda fuga de água do sistema entre o ponto de compra e a chegada à casa das pessoas”, explicou. Ele ressaltou que a gestão dos reservatórios continuará sob responsabilidade da estatal.

Sobre o receio de aumento nas cobranças, Trentini informou que os valores dos serviços prestados, como religação e corte, permanecerão congelados pelos próximos 90 dias, enquanto a Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) realiza uma avaliação. O executivo também anunciou a ampliação do quadro de profissionais da Aqua, que atualmente conta com mais de 1.200 funcionários próprios e 3 mil terceirizados. “Vamos continuar crescendo. Para fazer tudo isso, R$ 15 bilhões de investimento, a gente precisa de pessoas”, concluiu.

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