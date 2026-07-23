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Eleições 2026 No controle das articulações, Raquel Lyra entra na reta final para formar chapa majoritária Governadora convidou deputados estaduais e prefeitos do PP para cum café na manhã de hoje

Sem intenção de virar refém da Federação União Progressista ou das estratégias do deputado federal Eduardo da Fonte (PP), a governadora Raquel Lyra (PSD) assume de vez as rédeas da composição da chapa majoritária para garantir sua reeleição.

Convidou para um café, na manhã de hoje, os deputados estaduais e prefeitos do PP e excluiu da mesa a bancada federal. Deverá expor as duas recusas de Da Fonte e a aproximação dele com seu principal adversário, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).

Pretende justificar aos aliados a escolha por Miguel Coelho (União Brasil) para o Senado, ao lado de Túlio Gadêlha (PSD).

A última decisão de Da Fonte - de empurrar a convenção da federação para 5 de agosto, no limite do prazo legal - não paralisou a estratégia do Palácio. A dez dias do encontro do PSD, marcado para o próximo dia 2, Raquel Lyra sinaliza que pretende selar a chapa completa e colocar o bloco na rua.

O movimento busca reduzir o prejuízo de um calendário em atraso. João Campos percorre o estado desde abril com palanque montado. A desvantagem só não é maior porque a presença da governadora nos municípios, sustentada por entregas e assinaturas de ordens de serviço, lhe garantiu densidade eleitoral.

Mas ela sabe que obra pronta não substitui palanque organizado, nem o corpo a corpo com o eleitor. Além disso, restam pouco mais de dois meses para encarar as urnas no dia 4 de outubro. E é preciso estar pronta para possíveis reações dos adversários. De todos os lados.

Aniversário político

A governadora Raquel Lyra, que tem evitado agendas públicas, quebrou a rotina dos últimos dias e prestigiou ontem a festa de aniversário do ministro da Agricultura, André de Paula. Pré-candidatos ao Senado, Fernando Dueire, Miguel Coelho e Túlio Gadêlha também participaram da celebração.

Ações e elogios

Nas redes sociais, o senador Fernando Dueire sinaliza a disposição de permanecer na Casa Alta. Tem vídeo publicado com jingle e algumas ações: “Onde tem água, segurança, saúde, estrada, educação, tem Dueire”. Também não faltam elogios da governadora.

Mata Sul

O pré-candidato ao governo João Campos (PSB) vai à Mata Sul amanhã. Tem encontro com líderes políticos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sirinhaém. No sábado estará em Ribeirão. Será a primeira visita à cidade depois que a prefeita Carol Jordão trocou o PSB pelo PSD da governadora Raquel Lyra.

Papo reto

Depois de passar por Araripina e Arcoverde, no Sertão, o pré-candidato ao governo Ivan Moraes (Psol) chega hoje a Garanhuns, no Agreste. Lança o livro “Papo reto” e aproveita para rever amigos e apresentar-se ao eleitorado. Sábado estará em Caruaru.

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