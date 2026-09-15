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STF No DF, Grass, sobre Celina em negociação do Master: ela tem que se explicar De acordo com as mensagens, Vorcaro disse ao publicitário Thiago Miranda, em abril de 2025, que Celina não teria ficado de fora da negociação e que ela estava fazendo um "jogo para se preservar na política"

O candidato do PT ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass, disse nesta terça-feira (15) que a governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), tem que se explicar sobre a suposta participação dela na negociação de venda do BRB ao Banco Master.

"Ela tem que se explicar", afirmou Grass. Perguntado se o tema será aproveitado pela campanha dele nesta reta final antes do primeiro turno, o petista respondeu: "A polícia que tem que explorar".

Nesta terça-feira, a Folha de S.Paulo mostrou que o banqueiro Daniel Vorcaro, através de mensagens, citou a participação de Celina na negociação entre o Master e o BRB.

De acordo com as mensagens, Vorcaro disse ao publicitário Thiago Miranda, em abril de 2025, que Celina não teria ficado de fora da negociação e que ela estava fazendo um "jogo para se preservar na política".

O Broadcast Político (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) procurou a equipe de Celina, mas não obteve retorno. Para a Folha, a governadora disse que os diálogos obtidos pelo jornal comprovam que ela atuou contra a compra do Master pelo BRB.

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