No DF, pré-candidato do PT busca união com PSB e chama Ibaneis de corrupto

Presidente do IPHAN, Leandro Grass, foi o entrevistado da semana no podcast "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

Segundo Grass (D), há um esforço para construir uma unidade no campo progressista - Foto: Reprodução Youtube/Folha de Pernambuco

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pré-candidato do PT ao Governo do Distrito Federal, Leandro Grass, tem buscado um entendimento com Ricardo Capelli, nome do PSB para a disputa. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", o petista revelou que já encontrou o colega e que há um esforço para construir uma unidade no campo progressista, mas respeitando a liberdade dos partidos de se lançarem à disputa. Grass ainda chamou o governador Ibaneis Rocha (MDB) de corrupto.

“A gente (Grass e Capelli) faz parte mesmo do governo, inclusive. Veja, o exercício de uma unidade exige, primeiro, entender que projetos individuais ou meramente partidários não podem se sobrepor a um projeto coletivo. Também exige da gente inteligência política e uma certa objetividade na construção do acordo, da composição de chapa. A gente está em bom posicionamento nas pesquisas, a gente tem um legado da eleição de 2022 e também essa capacidade de poder colaborar com todos os partidos ao mesmo tempo. Se o PT vai ter duas cabeças de chapa? Em outros cenários também já aconteceu, inclusive com o PSB, na última eleição”, afirmou Grass.

Ex-deputado distrital, o petista lembrou que começou a disputa de 2022 com 1% e, no final, obteve 26% dos votos, quase chegando ao segundo turno contra Ibaneis, que terminou reeleito. “A gente precisa ter sabedoria e lucidez para fortalecer o projeto coletivo. Garantir que os partidos também possam ter os seus melhores resultados. Não é uma questão apenas de espaço, é uma questão de viabilidade. E a gente quer o PSB na chapa, temos a discussão da vice-governadoria ainda em aberto, temos uma discussão de suplência do Senado e também de outros elementos que podem fortalecer o próprio PSB e fortalecer o conjunto dos partidos para garantir ao presidente Lula sua reeleição, eleger aqui uma bancada ao Senado, eleger uma bancada de deputados federais e a maioria na Câmara Legislativa, para que a gente possa governar Brasília e governar o Brasil no mesmo rumo, que é o que precisa acontecer. Porque hoje Brasília está indo para trás e o Brasil está indo para frente. E a gente tem sabedoria e paciência para chegar nesse lugar, que é o lugar ideal dessa composição alta”, completou.

Sobre a atual gestão, Grass não mediu palavras ao chamar Ibaneis de “corrupto” e também criticar a vice-governadora, Celina Leão (PP), que assumirá o governo em abril e disputará a reeleição na cadeira. “Estamos completando quase oito anos daquilo que eu chamo de desgoverno. Essa gestão Ibaneis e Celina é uma gestão desastrosa. Primeiro, pelos escândalos de corrupção, que estão aí sendo agora investigados, envolvendo o BRB, o Master, mas também na área da saúde, foram várias operações. O ex-secretário de Economia do governo Ibaneis e Celina foi condenado na Justiça. Então, na minha avaliação, é um governo corrupto, porque teve agentes que participaram desse governo que foram já condenados por corrupção. E governos são pessoas, são formados por lideranças”, disparou.

O petista ressaltou ainda a gravidade do caso do Banco Master e o risco que o episódio representa para o Banco de Brasília (BRB). “A gravidade disso tudo é o risco que essa operação provocou ao BRB, que é o banco da cidade, que promove o desenvolvimento do Distrito Federal. Ele é responsável por uma parte importante do financiamento imobiliário, a folha de pagamento dos servidores, e que também opera o sistema de mobilidade e dá sustentação à previdência dos servidores públicos do DF. Colocar o BRB em risco é colocar Brasília em risco, e foi o que o Ibaneis e a Celina fizeram. Então, estamos completando oito anos dessa tragédia, o pior governo da história de Brasília, sem dúvida alguma, que se renovou em 2022. Eu disputei a eleição contra o Ibaneis, num momento em que havia uma dificuldade de lideranças se apresentarem. Eu me apresentei, fui para a campanha e, por menos de cinco mil votos, não houve segundo turno”, colocou.

Ainda segundo Grass, o episódio pode inviabilizar os planos de Ibaneis, que deve se desincompatibilizar do cargo no final de março para concorrer ao Senado. “Tudo está caminhando para comprovar o envolvimento direto de Ibaneis nesse processo. Primeiro porque ele sempre defendeu a compra do Master pelo BRB. Ele, pessoalmente, e a Celina Leão também. Foram várias vezes em que eles se manifestaram publicamente por essa operação. E não é de hoje que há um conflito de interesse, uma mistura de público e privado, no que diz respeito ao BRB e ao Ibaneis. Quando eu era deputado distrital, denunciei várias situações como essa. Por exemplo, o BRB patrocinar leilão de gado, onde o Ibaneis vendia gado. Foram outras situações”, concluiu o presidente do IPHAN.

