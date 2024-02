A- A+

PRESIDENTE LULA No Egito, Lula discursa nesta quinta-feira (15) sobre guerra entre Israel e Hamas Lula também se reúne com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi. São esperados acordos bilaterais nas áreas de bioenergia e ciência

No último dia da sua passagem por Cairo, no Egito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita nesta quinta-feira a sede da Liga dos Estados Árabes (LEA).



Lula deverá discursar aos representantes dos países membros da liga sobre as relações políticas e econômico-comerciais entre o Brasil e a guerra entre Israel e Hamas.

O presidente também se reunirá com o Secretário-Geral da LEA, embaixador Ahmed Aboul Gheit, e deverá tratar sobre os conflitos na Síria e a situação política no Oriente Médio na ocasião.

A LEA, fundada em 1945, reúne os seguintes países: Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Comores, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Palestina, Síria, Somália, Sudão e Tunísia.

Ainda hoje, Lula se reúne com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi. O Egito foi um país importante na retirada de brasileiros e seus familiares da Faixa de Gaza após o início do conflito e ocupa um papel importante negociação de um acordo entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas. Como mostrou O Globo, Lula deve se colocar à disposição para ajudar a solucionar a guerra que começou em outubro de 2023.

Também há expectativa de assinatura de acordos bilaterais nas áreas de bioenergia e ciência, tecnologia e inovação.



Da capital egípcia, o presidente segue para Etiópia, onde terá agendas de sexta-feira a domingo. Na capital etíope Lula vai participar como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África.

Etiópia e Egito também integram o Brics (bloco inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que também recebeu a adesão de Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes). É a segunda vez neste mandato que Lula vai ao continente africano. No ano passado, o presidente visitou África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe.

