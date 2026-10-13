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Política No "Frente a Frente", Dani antecipa candidatura a prefeita do Recife A deputada estadual Dani Portela (PT) foi reeleita em Pernambuco com 146.123 votos, a maior votação para a Assembleia Legislativa do estado

A deputada estadual Dani Portela (PT) foi reeleita em Pernambuco com 146.123 votos, a maior votação para a Assembleia Legislativa do estado. Desse total, 60.131 votos foram recebidos no Recife (41,15% da votação total). Em entrevista ao programa "Frente a Frente", a petista admitiu a possibilidade de disputar a Prefeitura do Recife em 2028 e colocou o nome à disposição do partido.

"O meu nome está à disposição para cumprir qualquer tarefa que o meu partido decidir. Eu tenho muito desejo de ter a caneta do Executivo nas mãos, nas nossas mãos coletivas", afirmou. "Se o PT quiser, já tem uma pré-candidata à Prefeitura do Recife", concluiu.

Durante a entrevista, Dani também comentou o resultado eleitoral, a perseguição política que afirma ter sofrido durante a legislatura, as declarações da governadora Raquel Lyra (PSD) sobre os direitos reprodutivos das mulheres e o crescimento da representação feminina na política. A deputada ainda avaliou o desempenho do PT em Pernambuco, a votação do senador Humberto Costa e a disputa pelo Senado, além de defender a ampliação das candidaturas do partido nos municípios pernambucanos.

Questionada sobre o fato de Humberto Costa ter superado numericamente o candidato ao governo João Campos, Dani afirmou que o fenômeno já havia ocorrido quatro anos antes. Em 2022, a então candidata ao Senado Teresa Leitão (PT) também obteve mais votos do que Danilo Cabral (PSB), o postulante ao governo naquela eleição. Para a deputada, o desempenho se explica pela polarização nacional e pelo peso da figura de Lula. "Em época de polarização, eu saúdo que nós elegemos dois senadores do campo progressista, dois senadores de Lula", disse.

Dani também atribuiu o resultado ao trabalho do senador e à sua capacidade de diálogo com prefeitos de diferentes campos. "Ele tem apoio de muitos prefeitos, vários prefeitos que estavam com João Campos, alguns prefeitos que estavam com a governadora, mas que reconheciam a importância da reeleição do senador", disse. Ela ainda classificou o voto em Humberto como uma tendência para derrotar Mendonça Filho (PL), alinhado ao bolsonarismo e a quem chamou de "inimigo da educação".

A deputada também destacou como um fato inédito a governadora Raquel Lyra não ter conseguido eleger nenhum senador de sua chapa, enquanto Túlio Gadêlha (PSD) teve votação inferior à de Carlos Sant'Anna, do Partido Novo, "um candidato que muita gente não sabia sequer que era candidato", observou, referindo-se a Sant’Anna. Ao fim da entrevista, Dani reafirmou seu empenho na campanha pela reeleição do presidente Lula, afirmando não ter descansado sequer um dia desde o fim do pleito estadual e que seguirá "todo dia na rua, todo dia virando voto para o estado de Lula dar uma votação histórica".

Ancorado por este blogueiro, o "Frente a Frente" vai ao ar logo mais, às 18h, pela Rede Nordeste de Rádio para mais de 40 emissoras em Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia. No Recife, a cabeça de rede é a Rádio Folha 96.7.

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