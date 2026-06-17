No G7, Lula se reúne nesta quarta (17) com big techs para discutir inteligência artificial
Presidente também tem participação prevista em encontro sobre investimentos de países ricos em países pobres
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem como principal compromisso nesta quarta-feira, em seu segundo dia de participação na cúpula do G7, em Évian-les-Bains, na França, um almoço com representantes de big techs para debater inteligência artificial.
O encontro deve ter a participação de CEOs de companhias como Meta, Google, OpenAI e a francesa Mistral IA. A expectativa é que os países europeus, que são maioria no G7, defendam uma regulação mais rígida da IA enquanto os EUA tendem a evitar colocar amarras para o desenvolvimento tecnológico.
Além do almoço, haverá uma reunião sobre investimentos de países ricos em países pobres. Nesse encontro, Lula deve voltar a frisar pontos já abordados em seu discurso de terça-feira.
— Nossa tarefa é corrigir as desigualdades de um sistema que produz riqueza em abundância, mas que distribui oportunidades de forma profundamente assimétrica. O mundo em desenvolvimento transfere R$ 1,4 trilhão por ano em serviço da dívida, valor sete vezes superior à ajuda recebida dos países ricos — disse o presidente brasileiro.
Lula criticou ainda o avanço do protecionismo e do unilateralismo durante discurso na sessão ampliada da cúpula do G7. Sem citar diretamente os Estados Unidos ou o presidente Donald Trump, Lula afirmou que essas práticas ressurgem como "respostas falaciosas" para problemas complexos da economia global e defendeu o fortalecimento da cooperação internacional.
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A participação do presidente ocorreu em meio às tensões comerciais entre Brasília e Washington. No início deste mês, o governo americano divulgou as conclusões de uma investigação comercial que recomendou a imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, além de uma sobretaxa de 12,5% relacionada a alegações de combate insuficiente ao trabalho forçado.
Em outro momento, Lula defendeu o combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas. Diante de Trump, o brasileiro afirmou também que o combate ao crime "deve levar em conta o respeito à soberania dos Estados". A declaração aconteceu após os Estados Unidos terem classificado, em 28 de maio, as facções criminosas CV e PCC como organizações terroristas.
Lula tem denunciado ao governo dos EUA que criminosos envolvidos em fraudes fiscais no Brasil se utilizam do estado americano de Delaware para lavagem de dinheiro.
— O enfrentamento ao narcotráfico não pode ser dissociado de outros ilícitos como a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas. Valorizar o diálogo e a cooperação institucional, inclusive por meio da Interpol, contribuirá para a localização de ativos e indivíduos vinculados a essas atividades criminosas — disse Lula, em seu discurso no encontro do G7 que acontece em Évian-les-Bains, na França.