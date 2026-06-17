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MUNDO No G7, Lula se reúne nesta quarta (17) com big techs para discutir inteligência artificial Presidente também tem participação prevista em encontro sobre investimentos de países ricos em países pobres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem como principal compromisso nesta quarta-feira, em seu segundo dia de participação na cúpula do G7, em Évian-les-Bains, na França, um almoço com representantes de big techs para debater inteligência artificial.

O encontro deve ter a participação de CEOs de companhias como Meta, Google, OpenAI e a francesa Mistral IA. A expectativa é que os países europeus, que são maioria no G7, defendam uma regulação mais rígida da IA enquanto os EUA tendem a evitar colocar amarras para o desenvolvimento tecnológico.

Além do almoço, haverá uma reunião sobre investimentos de países ricos em países pobres. Nesse encontro, Lula deve voltar a frisar pontos já abordados em seu discurso de terça-feira.

— Nossa tarefa é corrigir as desigualdades de um sistema que produz riqueza em abundância, mas que distribui oportunidades de forma profundamente assimétrica. O mundo em desenvolvimento transfere R$ 1,4 trilhão por ano em serviço da dívida, valor sete vezes superior à ajuda recebida dos países ricos — disse o presidente brasileiro.

Lula criticou ainda o avanço do protecionismo e do unilateralismo durante discurso na sessão ampliada da cúpula do G7. Sem citar diretamente os Estados Unidos ou o presidente Donald Trump, Lula afirmou que essas práticas ressurgem como "respostas falaciosas" para problemas complexos da economia global e defendeu o fortalecimento da cooperação internacional.





A participação do presidente ocorreu em meio às tensões comerciais entre Brasília e Washington. No início deste mês, o governo americano divulgou as conclusões de uma investigação comercial que recomendou a imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, além de uma sobretaxa de 12,5% relacionada a alegações de combate insuficiente ao trabalho forçado.

Em outro momento, Lula defendeu o combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas. Diante de Trump, o brasileiro afirmou também que o combate ao crime "deve levar em conta o respeito à soberania dos Estados". A declaração aconteceu após os Estados Unidos terem classificado, em 28 de maio, as facções criminosas CV e PCC como organizações terroristas.

Lula tem denunciado ao governo dos EUA que criminosos envolvidos em fraudes fiscais no Brasil se utilizam do estado americano de Delaware para lavagem de dinheiro.

— O enfrentamento ao narcotráfico não pode ser dissociado de outros ilícitos como a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas. Valorizar o diálogo e a cooperação institucional, inclusive por meio da Interpol, contribuirá para a localização de ativos e indivíduos vinculados a essas atividades criminosas — disse Lula, em seu discurso no encontro do G7 que acontece em Évian-les-Bains, na França.

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