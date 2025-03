No Japão, Lula será recebido por primeiro-ministro e assina acordos bilaterais nesta quarta (26)

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entra pelo terceiro dia de viagem ao Japão nesta quarta-feira.

Além de participar do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Japão, Lula será recebido pelo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, na manhã de quarta-feira no Brasil (noite em Tóquio). Há a expectativa de assinatura de atos e de fala à imprensa.

Além disso, o presidente e a comitiva de 11 ministros participam de um jantar oferecido pelo primeiro-ministro.





Na manhã desta terça (noite em Tóquio) o presidente participou de jantar com o imperador Naruhito e a imperatriz Masako. Depois, se reuniu com sindicalistas.

Na viagem, Lula busca do fortalecimento das relações bilaterais entre o Brasil e seus parceiros internacionais.

Na sua viagem mais longa desde dezembro de 2024, quando precisou suspender a agenda internacional por recomendação médica, Lula terá como primeira parada o Japão e terminará a turnê no Vietnã, daqui a uma semana.

Lula postou um vídeo ao chegar ao país, no domingo, e disse celebrar a parceria de 130 anos entre nossos países.

Em Tóquio, o presidente também terá encontros com o primeiro-ministro, Shigeru Ishiba. Com uma comitiva de cerca de cem integrantes, Lula discutirá formas de fortalecer o comércio, os investimentos, a defesa do multilateralismo e o compromisso com a adoção de medidas para mitigar os efeitos do aquecimento global.

São temas da agenda bilateral que, segundo interlocutores dos governos dos dois países, ganharam prioridade.

No Japão, Lula quer retomar as conversas para um acordo comercial com o Mercosul e a abertura do mercado japonês para produtos como carnes bovina e suína.

No caso do Mercosul, a Argentina do presidente Javier Milei já deu sinais de que quer flexibilizar as regras do bloco e negociar acordos com outros parceiros internacionais sozinha. Colocar as conversas entre a união aduaneira e os japoneses seria um ponto a favor do Brasil contra essa ideia de Milei.

