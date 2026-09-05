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STF No Paraná, Flávio diz estar 'decepcionado' com Alcolumbre e volta a cobrar afastamento de Moraes Presidenciável acusa chefe do Senado de manter representações contra ministro do STF 'engavetadas'

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) mencionou neste sábado a possibilidade de abertura de processos de impeachment mirando os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou estar “decepcionado” com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A declaração foi dada durante uma agenda no Paraná, onde Flávio visitou Filipe Martins, ex-assessor especial para Assuntos Internacionais do governo Jair Bolsonaro e condenado no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. Ao comentar a crise no Supremo, o presidenciável acusou Alcolumbre de manter parados pedidos de impeachment de Moraes e criticou a possibilidade de o presidente do Senado abrir caminho para um processo contra Mendonça.

— Eu lamento que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para minha decepção, agora tenha tomado coragem de falar em impeachment de ministro. Já tem mais de 54 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes parados, engavetados lá com ele, no Senado Federal. Agora ele quer pautar o impeachment do André Mendonça — afirmou.

O presidente da Casa tem resistido a dar andamento às representações que miram Moraes e, segundo aliados, uma possibilidade já aventada é que, caso a pressão pelo afastamento se torne insustentável, um pedido contra Mendonça também poderia avançar.

A crise se agravou nesta semana após Mendonça tornar públicas mensagens trocadas entre Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Dois dias depois, Moraes enviou ao presidente do STF, Edson Fachin, um material da Polícia Federal com acusações contra Mendonça e apontou “fortes indícios” de irregularidades na atuação do colega. Parte das informações estava reunida em um relatório de inteligência sem assinatura e classificado como documento de trabalho, sem valor probatório.

Flávio argumentou que Mendonça estaria sendo alvo de Moraes quando conduz investigações que atingem o colega de Corte.

— Está todo mundo vendo que o inquérito das fake news nada mais foi do que um instrumento usado por Alexandre de Moraes para perseguir alvos predeterminados por ele. Do nada, inclui o André Mendonça neste inquérito. Ele toma a iniciativa de colocar dentro do inquérito de que ele é relator alguém que ele obviamente quer perseguir.

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