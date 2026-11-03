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Magno Martins No podcast, ministro da Agricultura fala da primeira exportação de carne nordestina para China Ministro André de Paula é o convidado do podcast "Direto de Brasília" desta terça-feira (3)

O ministro da Agricultura, André de Paula, é o convidado do meu podcast, em parceria com a Folha de Pernambuco, desta terça-feira. Na pauta, o primeiro embarque de carne bovina para a China no Nordeste, que saiu de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco. Foram 27 toneladas de carne bovina com destino pela Masterboi.

O ministro também também vai falar das novas aberturas de mercado em países como Argentina, Egito, Marrocos, Peru, Quênia, Singapura e Sudão. Sua pasta vem adotando medidas sanitárias e de resposta após focos da Doença de Newcastle identificados em Coronel Freitas (Santa Catarina), o que levou países como a China, Malásia, Arábia Saudita e México a aplicarem suspensões ou restrições temporárias às importações de carne de frango do Brasil ou de Santa Catarina.

Recentemente, o ministro declarou ver avanços nas discussões diplomáticas e técnicas para tentar reverter a ausência do Brasil na lista de países habilitados a exportar carne bovina para o bloco europeu. André vai falar também sobre o resultado das eleições para o PSD, partido do qual é um dos fundadores e ex-presidente estadual. Atualmente, a governadora Raquel Lyra assumiu a direção estadual do partido.

O Direto de Brasília vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e mais 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem a Rede Nordeste de Rádio, a Rede Mais Rádios, da Paraíba; a Rede ANC, no Ceará; a revista Mais Nordeste, em Fortaleza; e a TV LW, em Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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