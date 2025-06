A- A+

PARTIDO No PSD, Eduardo Leite faz elogios a Tarcísio: "Tem trajetória própria"

Após se filiar ao PSD, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sinalizou alinhamento com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, ao elogiar um dos principais aliados do dirigente partidário: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em entrevista ao Canal UOL, Leite criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas poupou Tarcísio, destacando sua independência política.

— Tarcísio de Freitas se coloca nessa posição de ser um apoiador de Jair Bolsonaro e naturalmente é adepto às suas ideias. Mas ele tem a própria trajetória sendo agora colocada em prática. Tem uma história de vida antes de Bolsonaro

Leite, recém-integrado ao PSD, tem se posicionado como pré-candidato à Presidência da República. Nos bastidores, porém, Kassab já teria demonstrado preferência por Tarcísio como representante da legenda na corrida presidencial.

Essa construção política, entretanto, depende do aval de Bolsonaro, que, apesar da inelegibilidade, insiste em afirmar que disputará o Planalto até o último momento. Tarcísio, por sua vez, mantém laços de lealdade com o ex-presidente, de quem foi ministro.

Caso Tarcísio não consiga se viabilizar, o nome de Ratinho Júnior ganha força como alternativa prioritária. Antes de se filiar ao PSD, o governador do Paraná esteve no Rio Grande do Sul, onde se reuniu com Leite. Na ocasião, o gaúcho sinalizou que não se opõe a abrir mão da cabeça de chapa e se colocou à disposição para contribuir com o projeto.

Apesar disso, Eduardo Leite segue publicamente mantendo viva sua pré-candidatura ao Planalto. A estratégia, segundo interlocutores, é permanecer no jogo para valorizar seu capital político. Ao fim, a expectativa é que ele dispute uma vaga no Senado.

