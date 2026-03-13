A- A+

Política No PSDB, tenho a liberdade de apoiar quem eu quiser, diz Pastor Eurico Na última quarta-feira (11), o deputado federal anunciou a troca do Partido Liberal (PL) pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Na última quarta-feira (11), o deputado federal Pastor Eurico anunciou a troca do Partido Liberal (PL) pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), movimento que fortalece a base política da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), no projeto de reeleição em 2026. Pré-candidato a um novo mandato na Câmara dos Deputados, o parlamentar afirmou que a decisão foi tomada após conversas com a direção nacional da legenda e com a chefe do Executivo estadual.

Segundo o deputado, a mudança ocorre em um momento de reorganização política voltada para o próximo pleito. Eurico destacou que já havia declarado apoio à governadora independentemente do partido ao qual estivesse filiado. “Todos sabem que eu já tinha declarado apoio à governadora Raquel Lyra, independente do partido que eu estivesse”, afirmou.

O parlamentar disse que encontrou no PSDB espaço para fortalecer essa aliança política e contribuir com o governo estadual. “Estamos fazendo uma parceria com o Governo do Estado, trabalhando em prol de Pernambuco e dando total apoio à nossa governadora”, declarou. Ele também elogiou a gestão da tucana e afirmou que a governadora “tem demonstrado capacidade, seriedade, competência e honestidade”.

De acordo com Eurico, um dos fatores que pesaram para a filiação foi a garantia de liberdade política dentro da nova sigla. O acordo foi firmado durante reunião com a governadora e com o presidente nacional do PSDB, o deputado federal Aécio Neves. “Tenho a liberdade de apoiar quem eu quiser, tanto para o governo como para a Presidência da República, e também de votar de forma livre nos projetos na Câmara”, explicou.

Apesar da mudança de partido, o deputado reafirmou sua identidade política no campo conservador e a proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Todos sabem que sou de direita conservadora, sou amigo pessoal de Bolsonaro e estou junto com Flávio Bolsonaro para o que der e vier”, disse, ressaltando que suas posições no cenário nacional não interferem no apoio ao governo estadual.

Sobre a reorganização do PSDB em Pernambuco, Eurico afirmou que participará diretamente da construção da nova direção partidária no estado. “O partido está sob minha responsabilidade e, junto com a governadora, estamos montando toda a direção. Vamos trabalhar como uma família em prol de Pernambuco e da reeleição da nossa governadora”, concluiu.

