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No rádio, Lula cita 6x1 para atacar Flávio; senador critica petista por fala sobre garis

Revés do presidente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi ironizado pela campanha do PL

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No rádio, Lula cita 6x1 para atacar Flávio; senador critica petista por fala sobre garisNo rádio, Lula cita 6x1 para atacar Flávio; senador critica petista por fala sobre garis - Foto: Evaristo Sa/AFP e Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou as críticas do senador Flávio Bolsonaro (PL) contra o fim da escala 6x1 para atacá-lo durante o horário eleitoral no rádio. A peça exibida na manhã desta terça-feira, 1º, representa um novo flanco de críticas da campanha do PT contra o adversário após a suspensão, pela Justiça Eleitoral, das propagandas de Lula que vinculavam o "currículo" do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro a casos de corrupção.

O revés de Lula no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi ironizado pela campanha do PL. Além disso, o programa de Flávio Bolsonaro utilizou uma fala do petista durante um ato de campanha em Belo Horizonte (MG) no sábado, 29, para atacá-lo. Em um comício na capital mineira, Lula afirmou que a ocupação de gari era uma "profissão muito pobre", embora, depois, tenha reiterado a "importância" desse trabalho.

"Quando eu passo na rua e vejo aquelas pessoas que trabalham colhendo lixo, é uma profissão muito pobre, porque não é uma profissão que dá orgulho. Eu sou lixeiro. O cara tem orgulho de falar: 'Eu sou engenheiro, eu sou médico'. Mas lixeiro é uma coisa pobre de quem não pode estudar. Eu fico pensando, se aquelas pessoas que fazem a limpeza na rua soubessem a importância do trabalho delas", disse o presidente no ato de campanha.

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Para além da troca de farpas, a propaganda de Lula deu destaque para os programas sociais implementados durante as gestões do PT A soberania nacional também foi um dos enfoques. Em uma sonora, a locutora do programa reforçou que o presente "está sempre do lado do Brasil". Já Flávio Bolsonaro utilizou o endividamento das famílias para criticar a gestão federal.

O programa de Ronaldo Caiado (PSD) destacou as ações dele enquanto governador de Goiás, enquanto Augusto Cury aproveitou o áudio da peça que vem exibindo na televisão. Na propaganda, o candidato do Avante fala em "curar" o Brasil polarizado.

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