REUNIÃO No Recife, ministro Silvio Almeida se encontra com John Shipton, pai de Julian Assange Shipton realiza divulgação de documentário sobre encarceramento de Assange

Presente na capital pernambucana para o lançamento do documentário “Ithaka, a Luta de Assange”, o pai do jornalista e ativista Julian Assange se encontrou com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, nesta quinta-feira (31).

Cumprindo agenda no Recife, Silvio conversou rapidamente com John Shipton, que vem denunciando a prisão de Julian. O encontro, considerado simbólico, aconteceu depois que o ministro dos Direitos Humanos foi informado da presença de John na capital de Pernambuco.

Nos últimos dias o pai do fundador do WikiLeaks visitou as cidades do Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e São Paulo para divulgar o documentário que narra o encarceramento de Assange.

Considerada uma violação dos direitos humanos e um ataque ao jornalismo e à liberdade de expressão, a prisão do ativista será discutida na Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) nesta sexta-feira (1º). Após a agenda, John retorna para a Austrália onde continuará a denunciar o encarceramento do filho.



