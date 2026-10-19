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Eleições 2026 No RS, Lula retoma desafio para que Flávio autorize a abertura de seus sigilos Lula afirmou que já participou de reuniões com diversos chefes de Estado e líderes mundiais, mas que se sentiu constrangido ao debater com Flávio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (19) que se sentiu encabulado ao participar do debate presidencial com Flávio Bolsonaro (PL), realizado pela TV Bandeirantes na noite de domingo (18). Durante ato de campanha em Porto Alegre (RS), o petista chamou o adversário de "miliciano desqualificado" e comparou o confronto com encontros que já teve com presidentes e lideranças internacionais.

Lula afirmou que já participou de reuniões com diversos chefes de Estado e líderes mundiais, mas que se sentiu constrangido ao debater com Flávio. "Enquanto eu estiver vivo, ladrão nenhum, fascista, miliciano desqualificado nenhum vai governar esse País", disse o presidente.

Durante o discurso, Lula também retomou o desafio para que Flávio autorize a abertura de seus sigilos bancário e telefônico O petista afirmou ter preparado uma autorização para acesso aos próprios dados e aos de familiares, incluindo a primeira-dama Janja e seus filhos. Aos gritos de "Ei, Flávio, abre seu sigilo", apoiadores reforçaram a cobrança feita pelo presidente no debate.

Lula ainda questionou o candidato do PL sobre o pedido de R$ 134 milhões ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Quero saber onde estão os R$ 134 milhões do Banco Master", afirmou o petista.

Em outro momento, o presidente convocou os apoiadores a buscar eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno. "Nós temos que convencer com todas as forças as pessoas que não foram votar a irem votar. Temos que convencer as pessoas de 70 anos ou mais a votarem por seus filhos, netos e bisnetos", declarou.

O petista também destacou a tradição política progressista do Rio Grande do Sul e classificou o Estado como símbolo de resistência à ditadura militar. Durante o ato, apoiadores entoaram o coro "Uxo, uxo, uxo, o Lula é gaúcho".

"Enquanto eu estiver vivo, ladrão nenhum, fascista nenhum vai governar esse País", afirmou Lula. O presidente também demonstrou confiança na mobilização de seus apoiadores. "É humanamente impossível, depois dessa manifestação, achar que alguém pode tirar essa eleição de nós", disse.

A caminhada ocorreu no Centro Histórico de Porto Alegre e reuniu lideranças da esquerda gaúcha. Lula disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro no próximo domingo, 25.

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