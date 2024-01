A- A+

STF No STF, Barroso elogia comandante do Exército: 'Contribui para pacificação do país' Força assinou cooperação técnica com a corte para construção de usina solar

Em encontro para a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Exército, o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que o comandante-geral Tomás Paiva tem "contribuído para pacificar o país". A reunião ocorreu nesta terça-feira e contou com a presença de diversos integrantes da Força.

— De contribuição e colaboração graciosa, o Exército Brasileiro, hoje comandado pelo General Tomás Paiva, atua com grande eficiência, com grande competência. Um homem que tem conseguido contribuir para a pacificação do país, que também é um projeto do Supremo Tribunal Federal — disse Barroso ao assinar o termo de parceria.

O Exército Brasileiro vai elaborar um projeto executivo para implantação de uma usina de energia fotovoltaica no Supremo. A cooperação não terá custos.

Na breve solenidade de assinatura do acordo, o presidente do STF afirmou que a Corte STF e o Exército têm denominadores comuns que estão na Constituição e elogiou o comandante da Força.

— Agradeço a contribuição do Exército e do seu comandante, também cumprimento pelo importante papel que tem desempenhando à frente do Exército Brasileiro — afirmou Barroso.

Mais cedo nesta terça-feira, Barroso e Tomás Paiva tiveram um primeiro encontro no Quartel-General do Exército, onde almoçaram com outros integrantes da Força.

