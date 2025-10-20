Seg, 20 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Supremo Tribunal Federal

No STF, Fux suspende julgamento sobre retomada do sistema de controle de bebidas

O relator, Cristiano Zanin, votou para manter o sistema suspenso e até o momento foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes

Reportar Erro
No STF, Fux suspende julgamento sobre retomada do sistema de controle de bebidasNo STF, Fux suspende julgamento sobre retomada do sistema de controle de bebidas - Foto: Sophia Santos/STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista no julgamento que discute a retomada do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), extinto em 2016. O relator, Cristiano Zanin, votou para manter o sistema suspenso e até o momento foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. O julgamento era realizado no plenário virtual que começou na última sexta-feira, 17.

O sistema, extinto pela Receita Federal durante o governo de Michel Temer (MDB), monitorava o volume de produção de refrigerantes, cervejas e águas.

Em abril deste ano, Zanin proferiu liminar para suspender uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que obrigava o retorno do Sicobe. Agora, ele votou no mérito, para tornar a liminar definitiva.

Leia também

• Alcolumbre indica que não aceitaria cargos nos Correios em troca de Pacheco no STF e aguarda Lula

• STF retoma nesta semana julgamento da trama golpista com foco no núcleo da desinformação

• Lula vai se reunir com Alcolumbre para definir vaga no STF após aposentadoria de Barroso

Em seu voto, Zanin destacou que o restabelecimento do sistema implicaria o retorno da concessão de créditos de PIS/Cofins por unidade de bebida embalada. A Receita Federal estima impacto de cerca de R$ 1,8 bilhão por ano em renúncia fiscal.

Para o ministro, a medida criaria um benefício tributário sem previsão orçamentária, o que viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter