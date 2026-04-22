Supremo Tribunal Federal

No STF, Mendonça vota para manter prisão de ex-presidente do BRB

Caso está no plenário virtual da Segunda Turma da Corte que começou nesta quarta-feira, 22, às 11 horas, e vai até as 23h59 da sexta-feira(24)

O ministro do STF, André MendonçaO ministro do STF, André Mendonça - Foto: Gustavo Moreno/STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para manter as prisões preventivas de investigados no caso do Banco Master. Entre os presos, está o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa.

Mendonça é o relator do processo e determinou as prisões na semana passada.

O caso está no plenário virtual da Segunda Turma da Corte que começou nesta quarta-feira, 22, às 11 horas, e vai até as 23h59 da sexta-feira.

Além de Mendonça, integram o colegiado os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Kássio Nunes Marques.


 

