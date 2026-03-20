No STF, Zanin vota para manter privatização da Sabesp; Fux suspende julgamento
O julgamento havia começado às 11 horas desta sexta-feira, 20, no plenário virtual
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin votou para negar as ações que pedem a suspensão da lei paulista que autorizou a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Ele é relator do caso. Em seguida, o ministro Luiz Fux pediu destaque, o que transfere a discussão para o plenário físico - ainda sem data para a retomada.
O julgamento havia começado às 11 horas desta sexta-feira, 20, no plenário virtual.
O tema foi pauta de uma sequência de reuniões do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com ministros da Corte na quarta-feira. Ele se reuniu com Zanin, Fux, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
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Uma das ações foi proposta pelo PT e a outra em conjunto entre PSOL, Rede, PT, PV e PCdoB.
Os partidos apontaram problemas no processo de privatização da companhia e pedem a suspensão da lei que autorizou a desestatização.
Zanin não chegou a analisar o mérito, mas negou as ações por questões processuais.