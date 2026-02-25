A- A+

Investigação No TCU, Jhonatan de Jesus: solicitação da CAE relacionada ao caso Master será votada em breve Ele disse ter recebido na tarde da terça-feira o encaminhamento referente ao pedido da Comissão

O ministro Tribunal de Contas da União (TCU) Jhonatan de Jesus informou nesta quarta-feira (25) que em breve será deliberada em plenário a solicitação da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que pediu detalhamento e relatórios da fiscalização relacionada ao Banco Master. Ele disse ter recebido na tarde da terça-feira o encaminhamento referente ao pedido da Comissão.

"Já designamos o auditor que estará responsável junto à CAE para fazer esse acompanhamento, nós queremos trazer logo para deliberação do plenário e autorização geral de todos os dados", declarou o ministro.

O presidente da CAE do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou na terça-feira que ainda não tinha recebido as informações solicitadas ao Banco Central e ao Tribunal de Contas da União (TCU) no âmbito das apurações sobre o Banco Master.

Veja também