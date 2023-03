Nome de confiança de Lula, ex-diretor geral da PF deve ser indicado para o comando da Abin

A- A+

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende indicar o ex-diretor-geral da Polícia Federal Luiz Fernando Correa como novo comandante da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (2) pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e desagradou parte do corpo técnico da Abin, que, desde o período da transição, trabalhava para que o comando do órgão saísse das mãos de membros da Polícia Federal e voltasse a ficar sob a chefia um funcionário de carreira da agência.

O mesmo já havia ocorrido no governo de Jair Bolsonaro, o que gerou diversos atritos entre o quadro técnico e a cúpula da agência, que estava tomada por policiais federais indicados pelo então diretor-geral Alexandre Ramagem, amigo da família presidencial.

Na gestão de Ramagem, o órgão foi envolvido em polêmicas como o uso de agentes para monitorar um amigo do 04, Jair Renan Bolsonaro, e suspeitas de ajuda na defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das "rachadinhas".

