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CARGOS Nomeações para Planejamento, Esporte, Justiça, ABDI e Embratur são publicadas no DOU Guilherme Mello é novo secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento

O Diário Oficial da União (DOU) formalizou a nomeação de Guilherme Mello como secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento. Para assumir o novo posto, Mello foi exonerado do cargo de secretário de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, função que agora ficará com Débora Freire Cardoso. Débora era subsecretária de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica (SPE).

As mudanças, já anunciadas no início do mês, foram publicadas em edição extraordinária do Diário Oficial da União de sexta-feira, 17, quando também saíram os novos titulares de cargos em vários outros órgãos.

Foram nomeados os presidentes da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Olavo Noleto Alves, e da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Bruno Giovanni dos Reis, ambos com mandato de quatro anos.

O Diário Oficial da União também trouxe a nomeação dos novos secretários-executivos do Ministério do Esporte, Ivo de Almeida Ico Filho, e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ademar Borges de Sousa Filho.



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