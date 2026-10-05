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ELEIÇÕES 2026 Nordeste elege oito governadores em 1º turno; um estado terá 2º turno A eleição para governador foi encerrada no primeiro turno em 20 estados

A região Nordeste teve oito governadores eleitos em 1º turno, nesse domingo (4). Apenas um estado, o Rio Grande do Norte, terá 2º turno, que será entre os candidatos Allysson Bezerra (União) e Cadu de Lula (PT).

Em Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) foi reeleita, com 53,27% dos votos válidos. Atual governadora, Raquel Lyra foi deputada estadual e prefeita de Caruaru por dois mandatos. Em 2022, tornou-se a primeira mulher eleita governadora do estado.

Na Bahia, foi reeleito Jerônimo Rodrigues (PT), com 55,80%. Atual governador, Jerônimo Rodrigues é engenheiro agrônomo e professor universitário. Foi secretário estadual de Desenvolvimento Rural e de Educação e secretário nacional do Desenvolvimento Territorial.

No Ceará, também houve reeleição: a do governador Elmano de Freitas (PT), que teve 53,19% dos votos. Atual governador, Elmano de Freitas é formado em Direito. Foi secretário de Educação de Fortaleza e deputado estadual por dois mandatos. Em 2012, disputou a prefeitura da capital cearense. Foi eleito governador em 2022.

No Maranhão, foi eleito o ex-prefeito de São Luís Eduardo Braide (PDT), com 54,02% dos votos válidos. Eduardo Braide foi prefeito de São Luís por dois mandatos, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi deputado estadual por dois mandatos e deputado federal. Em 2026, deixou a prefeitura para disputar o governo do Maranhão.

Na Paraíba, foi reeleito o governador Lucas Ribeiro (PP), com 64,30% dos votos. Atual governador da Paraíba, Lucas Ribeiro assumiu o cargo em abril de 2026, após a renúncia de João Azevêdo. Antes, foi vereador e vice-prefeito de Campina Grande e vice-governador do estado.

No Piauí, Rafael Fonteles (PT) foi reeleito, com 70,90% dos votos. Eleito o governador mais jovem do Piauí em 2022, Rafael Fonteles é bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Atualmente com 41 anos, é natural de Teresina e mestre em economia matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa). Fonteles é professor e ocupou o cargo de secretário estadual da Fazenda do Piauí, presidindo o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) de 2019 a 2021.

Em Alagoas, o ex-prefeito de Maceió JHC foi eleito governador, com 52,20% dos votos válidos. JHC ficou à frente de Renan Filho (MDB). João Henrique Caldas, o JHC, foi deputado estadual e deputado federal antes de ser eleito prefeito de Maceió em 2020 e reeleito em 2024. Renunciou à prefeitura em abril de 2026 para disputar o governo de Alagoas.

E em Sergipe, Fábio Mitidieri (PDT) foi reeleito, com 59,21%. Iniciou na política em 2008, quando foi vereador de Aracaju pelo PDT. Também foi secretário municipal de Aracaju na gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, e secretário estadual no governo de Jackson Barreto. Além disso, foi deputado federal por dois mandatos, eleito em 2014 e 2018.

Brasil

A eleição para governador foi encerrada no primeiro turno em 20 estados. Os vencedores conseguiram alcançar mais da metade (50% mais um) dos votos válidos, sem considerar os brancos e nulos, e foram eleitos.

Do total de governadores eleitos neste domingo (4), oito são do Nordeste, quatro do Norte, três no Sul, três do Centro-Oeste e dois do Sudeste.

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