Seg, 05 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda05/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Nordeste elege oito governadores em 1º turno; um estado terá 2º turno

A eleição para governador foi encerrada no primeiro turno em 20 estados

Reportar Erro
Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) foi reeleita no primeiro turnoGovernadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) foi reeleita no primeiro turno - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A região Nordeste teve oito governadores eleitos em 1º turno, nesse domingo (4). Apenas um estado, o Rio Grande do Norte, terá 2º turno, que será entre os candidatos Allysson Bezerra (União) e Cadu de Lula (PT).

Em Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) foi reeleita, com 53,27% dos votos válidos. Atual governadora, Raquel Lyra foi deputada estadual e prefeita de Caruaru por dois mandatos. Em 2022, tornou-se a primeira mulher eleita governadora do estado. 

Na Bahia, foi reeleito Jerônimo Rodrigues (PT), com 55,80%. Atual governador, Jerônimo Rodrigues é engenheiro agrônomo e professor universitário. Foi secretário estadual de Desenvolvimento Rural e de Educação e secretário nacional do Desenvolvimento Territorial. 

No Ceará, também houve reeleição: a do governador Elmano de Freitas (PT), que teve 53,19% dos votos. Atual governador, Elmano de Freitas é formado em Direito. Foi secretário de Educação de Fortaleza e deputado estadual por dois mandatos. Em 2012, disputou a prefeitura da capital cearense. Foi eleito governador em 2022.

Leia também

• O voo da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, ganhou força no Recife

• "Serei governadora de todos", afirmou Raquel Lyra após vitória

• Após reeleição, Raquel Lyra afirma que vai desmontar palanques e agradece a Lula

No Maranhão, foi eleito o ex-prefeito de São Luís Eduardo Braide (PDT), com 54,02% dos votos válidos. Eduardo Braide foi prefeito de São Luís por dois mandatos, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi deputado estadual por dois mandatos e deputado federal. Em 2026, deixou a prefeitura para disputar o governo do Maranhão.

Na Paraíba, foi reeleito o governador Lucas Ribeiro (PP), com 64,30% dos votos. Atual governador da Paraíba, Lucas Ribeiro assumiu o cargo em abril de 2026, após a renúncia de João Azevêdo. Antes, foi vereador e vice-prefeito de Campina Grande e vice-governador do estado. 

No Piauí, Rafael Fonteles (PT) foi reeleito, com 70,90% dos votos. Eleito o governador mais jovem do Piauí em 2022, Rafael Fonteles é bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Atualmente com 41 anos, é natural de Teresina e mestre em economia matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa). Fonteles é professor e ocupou o cargo de secretário estadual da Fazenda do Piauí, presidindo o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) de 2019 a 2021.

Em Alagoas, o ex-prefeito de Maceió JHC foi eleito governador, com 52,20% dos votos válidos. JHC ficou à frente de Renan Filho (MDB). João Henrique Caldas, o JHC, foi deputado estadual e deputado federal antes de ser eleito prefeito de Maceió em 2020 e reeleito em 2024. Renunciou à prefeitura em abril de 2026 para disputar o governo de Alagoas.

E em Sergipe, Fábio Mitidieri (PDT) foi reeleito, com 59,21%. Iniciou na política em 2008, quando foi vereador de Aracaju pelo PDT. Também foi secretário municipal de Aracaju na gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, e secretário estadual  no governo de Jackson Barreto. Além disso, foi deputado federal por dois mandatos, eleito em 2014 e 2018.

Brasil
A eleição para governador foi encerrada no primeiro turno em 20 estados. Os vencedores conseguiram alcançar mais da metade (50% mais um) dos votos válidos, sem considerar os brancos e nulos, e foram eleitos.

Do total de governadores eleitos neste domingo (4), oito são do Nordeste, quatro do Norte, três no Sul, três do Centro-Oeste e dois do Sudeste.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter