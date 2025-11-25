A- A+

foragido Nos EUA para acompanhar marido foragido, mulher de Ramagem está de férias até sexta-feira Rebeca publicou vídeo no qual mostra reencontro com ex-diretor da Abin em aeroporto e acrescentou ter "esperança de um dia voltar a um Brasil onde a escolha político-ideológica não seja tratada como crime"

Casada com o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que se encontra foragido nos Estados Unidos, a procuradora do estado de Roraima Rebeca Ramagem segue vinculada ao órgão, apesar de ter sugerido nas redes sociais uma mudança para o país estrangeiro. Segundo a Procuradoria-Geral, ela está de férias até esta sexta-feira.

Rebeca entrou na carreira em março de 2015. Desde 2020, ela está lotada na Coordenadoria da PGE-RR em Brasília, atuando em nome de Roraima em ações que correm nos tribunais superiores. O órgão disse em nota que ela seguiu regularmente em suas funções até o dia 14 de novembro, uma sexta-feira. Na segunda-feira, dia 17, ela começou o período de férias.

Segundo dados do Portal da Transparência de Roraima, Rebeca Ramagem recebe uma remuneração de R$ 46 mil por mês. Nas redes sociais, ela se descreve como "advogada, delegada e procuradora". Ela, no entanto, não ocupa mais um cargo na polícia.

Uma das suspeitas da Polícia Federal é a de que Ramagem tenha deixado o país de carro, cruzando a fronteira em Roraima para a Venezuela ou a Guiana, e, em seguida, desloando-se para os Estados Unidos. Ele teria deixado o Brasil ainda em setembro. Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do deputado federal.

Após o caso vir à tona, Rebeca publicou no Instagram um vídeo no qual mostra a sua chegada aos EUA junto às filhas, onde são recebidas por Alexandre Ramagem no aeroporto. No texto que acompanha a gravação, ela chega a dizer que mantém "a esperança de um dia voltar a um Brasil".

"Há uma semana, desembarquei com minhas filhas nos EUA com um único propósito: proteger a minha família! (...) Hoje, infelizmente, não encontramos no país a garantia de uma justiça imparcial. Somos vítimas de lawfare e temos enfrentado uma perseguição política desumana", escreveu Rebeca na publicação.

Procurada, Rebeca Ramagem não se manifestou até o momento. O espaço segue aberto.

Veja também