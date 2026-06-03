A- A+

Política Nos EUA, Pedro Campos defende cooperação internacional contra o crime organizado no Brasil Deputado criticou ainda a atuação de setores, que, segundo ele, "trabalha para prejudicar o País"

Em missão parlamentar nos Estados Unidos, o deputado federal Pedro Campos (PSB-PE) criticou nesta quarta-feira (3) a atuação de setores da direita brasileira que têm trabalhado para prejudicar os interesses nacionais no exterior. Para o parlamentar, enquanto o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, e o seu irmão, Eduardo Bolsonaro, atuam para desgastar a imagem do Brasil e estimular medidas prejudiciais à economia brasileira, a delegação que está em Washington busca defender a soberania nacional, proteger o PIX e ampliar a cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado.

“A turma de Flávio Bolsonaro veio aos Estados Unidos na semana passada e saiu daqui com mais ataques ao Brasil, ao PIX e com um tarifaço que prejudica trabalhadores, empresários e a economia brasileira. Nós estamos aqui para fazer exatamente o contrário: defender o Brasil, defender nossa soberania e fortalecer a cooperação entre os dois países”, afirmou Pedro Campos.

O deputado destacou que a missão parlamentar também busca aprofundar o diálogo com autoridades norte-americanas sobre o combate ao crime organizado. Segundo ele, é fundamental ampliar a colaboração entre os dois países para enfrentar estruturas criminosas que movimentam recursos internacionalmente e operam além das fronteiras nacionais.

Nesse contexto, Pedro Campos defendeu atenção das autoridades a investigações envolvendo o empresário Ricardo Magro, que possui ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça brasileira, e a possíveis conexões financeiras que estejam sob apuração por órgãos de controle e investigação. O parlamentar também falou sobre o acompanhamento de operações financeiras relacionadas ao Banco Master que possam estar sendo analisadas por autoridades brasileiras e internacionais.

“Quem ama o Brasil trabalha para fortalecer nossas instituições, proteger nossa economia e combater o crime organizado. O que não pode acontecer é transformar relações internacionais em instrumento de sabotagem aos interesses nacionais”, declarou.

Para Pedro Campos, a tentativa de setores da extrema direita de disseminar informações falsas sobre a missão parlamentar demonstra incômodo com uma agenda voltada à defesa do Brasil.

“Seguiremos defendendo o PIX, combatendo medidas que prejudiquem o nosso país e apoiando a cooperação internacional para enfrentar organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho e suas conexões financeiras”, concluiu.

A comitiva que se encontra nos EUA é composta pelo deputado Pedro Uczai (PT-SC), pela líder do PCdoB, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), pelo líder da Rede, deputado André Janones (Rede-MG), além do deputado Pedro Campos. Ao longo da semana, o grupo terá reuniões com integrantes do Congresso norte-americano, representantes da Organização dos Estados Americanos (OEA), da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), diplomatas e organizações da sociedade civil. A agenda da missão se estende até a próxima sexta (05/06).

Veja também