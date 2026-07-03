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Política Nos EUA, Rebeca Ramagem pede licença de cargo em Roraima para se lançar candidata Filiada ao PL, a servidora, que se descreve como "exilada política", reside nos Estados Unidos desde o final de 2025, após a condenação de Alexandre Ramagem pelo STF

Mulher do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem (PL-RJ), Rebeca Ramagem solicitou licença do trabalho de procuradora do Estado de Roraima para se candidatar nas eleições deste ano. O pedido, que data do dia 15 de junho, não especifica qual cargo ela pretende disputar.

Rebeca Ramagem mora no estado americano da Flórida desde o final 2025 e se descreve nas redes sociais como "exilada política". Ela se mudou para o país após o marido fugir do Brasil em setembro, mesmo mês em que foi condenado por participação na trama golpista. Em novembro, Alexandre Ramagem se tornou alvo de um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Ao pedir a licença, Rebeca apresentou a ficha de filiação ao PL do Rio de Janeiro, partido do qual faz parte desde março de 2022. Nas eleições municipais de 2024, Alexandre Ramagem (PL) foi candidato a prefeito do Rio. Procurado, o presidente do PL na capital fluminense, Bruno Bonetti, disse que Rebeca seria um bom nome para uma vaga de deputada, mas que é preciso certificar se há condições jurídicas para sua candidatura.

"Todo mundo que é filiado ao partido pode se colocar na condição de pré-candidato. Ela é um nome excepcional para se lançar", disse Bonetti.

Por ser funcionária pública, Rebeca precisa se desincompatibilizar do cargo até sábado (4) para disputar as eleições. Em um despacho do Departamento de Recursos Humanos da PGE-RR do dia 30 de junho, a diretora da área constatou que ela está "quite com a Justiça Eleitoral e não possui registro de condenação criminal eleitoral transitada em julgado". O despacho destaca que Rebeca Ramagem está sem receber salário desde dezembro de 2025, quando o pagamento foi suspenso por decisão do STF.

Desde que deixou o país para se juntar ao marido, Rebeca tem somado férias, prorrogações e licenças, superando a marca de sete meses sem trabalhar. Atualmente, ela usufrui de uma licença prêmio por assiduidade concedida em março de 2026, referente ao período entre 2020 e 2025. O benefício se encerra no dia sete de julho.

Procurada, PGE-RR disse, em nota, que a licença-prêmio de Rebeca "encerra-se no dia 07 de julho, conforme Portaria interna de 06 de março de 2026". Desde 2020 na Coordenadoria da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima (PGE-RR) em Brasília, Rebeca atua em ações que tramitam nos tribunais superiores. Segundo dados do Portal da Transparência, ela recebe uma remuneração de R$ 46 mil por mês.

Fuga de Ramagem

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou em dezembro que Ramagem saiu do Brasil de "forma clandestina", sem passar por nenhum posto migratório. Foi via Guiana, saindo clandestinamente do Brasil, não passando por nenhum ponto migratório, embarcando do aeroporto de Georgetown para Miami, segundo Rodrigues.

Segundo coluna da Malu Gaspar, do GLOBO, Ramagem chegou a Boa Vista no final da noite de 9 de setembro, dia em que Alexandre de Moraes leu o voto pela condenação dos oito réus do núcleo crucial da trama golpista. Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão.

No dia seguinte, já estava na Guiana. No dia 11, pegou um voo direto de Georgetown para a Flórida, em Miami, onde entrou com passaporte diplomático de parlamentar e está até hoje com a mulher e as filhas.

Os investigadores da PF descobriram a fuga de Ramagem quando foram verificar a localização de cada um dos condenados do núcleo crucial do plano golpista – entre os quais estão também Jair Bolsonaro, os generais Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira, o almirante Garnier e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Os seis não fugiram e cumprem a pena no Brasil.

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