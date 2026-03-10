A- A+

Eleições 2026 Nos EUA, Valdemar se reúne com Eduardo e prega união no PL após embates na família Bolsonaro Conversa teve objetivo de definir estratégias da sigla para a eleição deste ano

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, se reuniu nesta terça-feira (10) com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado. Valdemar alega que a conversa teve objetivo de definir estratégias para a eleição deste ano e pregou a união do campo, em meio aos conflitos públicos entre os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-priemeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

‘Estamos juntos e nos manteremos unidos para entregar o que o presidente Bolsonaro, os brasileiros e os presos políticos precisam de nós, sobretudo neste momento decisivo”, escreveu Valdemar nas redes sociais.

Enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) intensifica os movimentos para se consolidar rumo à campanha presidencial, familiares e outras figuras do universo bolsonarista divergem entre si, trocam farpas em público e se provocam com indiretas nas redes sociais.

O novo cardápio de intrigas conta com dois eixos: críticas à suposta omissão de nomes como Michelle Bolsonaro e Nikolas Ferreira na candidatura de Flávio por parte de Eduardo Bolsonaro e conflitos sobre o papel do PL na definição de palanques estaduais — o último deles envolvendo Carlos e Valdemar.

Um episódio recente teve Eduardo como protagonista. Dos Estados Unidos, onde está há um ano, o ex-deputado federal disse em entrevista ao SBT News que a madrasta e Nikolas não estão se envolvendo com afinco na pré-campanha do irmão. Alegou que os dois estariam jogando “o mesmo jogo” e teriam “amnésia”.

"Eu, pelo menos, não vi nenhum apoio da Michelle, nenhum post a favor do Flávio. Ela compartilha o Nikolas a toda hora. Nikolas e Michelle estão jogando o mesmo jogo. Você vê um lado a lado, compartilha o outro e se apoia na rede social. Estão com amnésia, talvez, não sei por qual motivo", afirmou.

