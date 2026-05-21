A- A+

PRESIDENTE Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar artista brasileiro, diz Lula Aos artistas, Lula disse que eles sabem quantas ameaças receberam "porque iam buscar um dinheirinho na Lei Rouanet"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que "ainda vai aparecer muito mais coisa" sobre a relação entre o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

"Nós nunca vamos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro. E ainda vai aparecer muito mais coisa", disse na 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura e anúncio de ações para a Cultura em Aracruz (ES).

Aos artistas, Lula disse que eles sabem quantas ameaças receberam "porque iam buscar um dinheirinho na Lei Rouanet". "E todo mundo era muito criticado, todo mundo era achincalhado. Aliás, a cultura como um todo era achincalhada", afirmou.

"Milhões em dinheiro para o filme do pai"

Ainda em referência a Flávio, Lula disse que ninguém imaginava que "aquele menino que parecia ser o mais santo da família Bolsonaro estaria pegando milhões para fazer um filme do pai". "Ninguém imaginava. E isso é apenas o que a gente sabe agora", afirmou durante o evento.

O presidente ainda voltou a criticar a inteligência artificial (IA) na campanha eleitoral e disse que não se pode votar "em mentira" ou em "coisa abstrata". "A inteligência artificial não poderia servir para política", reforçou.

"Tem gente que acha que eu sou contra a internet. Eu não sou bobo de ser contra a internet. A internet é uma coisa que veio para revolucionar. O que eu sou contra é que o ser humano está perdendo o controle dos algoritmos e está virando algoritmo", afirmou.

Lula ainda comentou que não se incomoda de ser cobrado, mas que o que "incomoda de verdade é a gente não ter competência de fazer tudo que a sociedade brasileira precisa e tudo que a cultura merece neste País".

Veja também