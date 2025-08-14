A- A+

Entrevista "Nossa máxima é ensinar antes de punir", afirma presidente do TCU Confira a entrevista do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, ao podcast Direto de Brasília, apresentado por Magno Martins

Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), o paraibano Vital do Rêgo Filho almeja aproximar mais o órgão do cidadão brasileiro. Braço da Câmara dos Deputados para a fiscalização do orçamento, o tribunal tem procurado treinar gestores para que os riscos de punição sejam minimizados. Em entrevista ao podcast Direto de Brasília, apresentado por Magno Martins, Vital também disparou contra a classe política e o excesso de obras inacabadas no país.

O senhor está no TCU desde 2014, e agora ocupa a presidência. Qual o legado que quer deixar para a instituição?

Hoje sou presidente de uma casa que é um braço técnico do Congresso Nacional. Priorizamos as solicitações do Parlamento nos nossos debates e acórdãos. O que digo no TCU é que é o cidadão que importa. Temos que levar o tribunal cada vez mais perto das pessoas. Ampliamos nossos canais de diálogo, temos programas para denúncias, reclamação, isso é política de administração, que abre as portas do tribunal para que o povo participe.

Esse diálogo também se equilibra com as punições aos gestores?

Temos um diálogo com os prefeitos, estamos percorrendo o Brasil inteiro levando o corpo técnico do TCU, junto aos Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e associações de prefeitos e municípios, para treinar os gestores. A nossa máxima é ensinar antes de punir. Uma máxima pedagógica. Ensinar a não errar. Agora, punir com o rigor necessário a quem dolosamente errou. Mas quem precisa aprender primeiro a não errar merece essa chance.

Recentemente o tribunal aprovou com ressalvas as contas do governo Lula de 2024. Por que as ressalvas são tão comuns?

São questões técnicas, se trata de encaminhamentos e determinações ou orientações. As contas de governo são o ato mais solene do TCU. Analisamos cada trimestre e quadrimestre, e por fim a conta anual. É um processo vivo, você analisa diariamente as contas do governo. Para saber a economia do meu país agora hoje, com inteligência artificial, você tem o quadro imediato. A fonte de desenvolvimento do material brasileiro, da ciência brasileira e de informação mais importante é o TCU. Porque qualquer assunto que você pense existir, o TCU tem uma posição dada a respeito, em todas as áreas. É uma fonte inesgotável de informação, que muitas vezes a classe política não aproveita.

Falando de inteligência artificial, como o tribunal tem se inserido nesse ambiente de inovação e tecnologia para melhorar sua fiscalização sobre o controle dos orçamentos e recursos?

Estamos muito além de um órgão punitivo. Nossa estratégia é fazer com que o TCU tenha voz nacional cada vez maior. Quero deixar o TCU cada vez mais perto da sociedade. Estamos fazendo gestores capacitados, diálogos com a sociedade, canais de comunicação pelas nossas redes sociais para receber sugestões de nossas auditorias. Hoje, 20% das nossas auditorias são feitas emanadas do povo. Abrimos um canal de comunicação permanente com a sociedade, habilitando gestores a irem atrás de obras inacabadas nos municípios. Fizemos isso quando uma ponte caiu na divisa do Maranhão com Tocantins. Recebemos 700 colaborações de pessoas sobre pontes das cidades. Mandamos para o DNIT. É uma completa sinergia entre sociedade e tribunal. E mudamos nossa linguagem para diminuir a tecnocracia da nossa fala. Quero que um acórdão do TCU seja lido e entendido por homens ou mulheres na rodoviária. É uma ousadia, mas trabalhamos pela sociedade.

Essa questão das obras inacabadas é um gargalo brasileiro. Hoje, qual o saldo no Brasil?

Hoje são mais de 11,5 mil obras inacabadas. A maioria são federais. E 70% delas são nas áreas de saúde e educação, que são prioridade para o Brasil. Tem obras paradas há mais de 20 anos, sem objeto a ser alcançado. Criamos o painel de obras inacabadas, que é atualizado a cada seis meses. Monitoramos, ao final de um ano, e em acórdão recomendamos e determinamos que o governo faça determinadas ações para diminuir o número dessas obras inacabadas.

Esses atrasos são devido a quê? Desvio de dinheiro?

Tem de tudo. A maior parte das vezes é por fluxo de caixa, depois é por desvio doloso. Outras são por imperfeições formais que param, erros de engenharia, no projeto básico ou pelo não envio de projeto executivo. Mas existe um remédio para isso, que não é usado no Brasil. O respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei diz que não há obra a ser começada sem que outra obra do mesmo conceito seja terminada. Mas, por diversos motivos, a obra passa a não receber fluxo de caixa e se abre outra obra. Para se ter ideia, entre 2023 e 2024, já temos 25% de obras inacabadas.

Nessa semana saiu a informação de que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) gastará milhões com uma sala VIP no aeroporto de Brasília. O TCU pode intervir em decisões assim?

Os princípios da administração pública são transparência, impessoalidade, publicidade, moralidade e legalidade. Muitas vezes um ato legal não é carregado de moralidade ou transparência, por exemplo. Acho que cada órgão tem que ter os seus limites. Não analisamos essa matéria sobre as salas VIPs, mas já tem representação do Ministério Público de Contas sobre isso. Não sei qual é a dinâmica do TST, mas para mim foi surpresa. Talvez tenha sido um desejo de oferecer maior mobilidade aos ministros, que poderia ter outra razão assim de fazê-lo.

Uma das grandes polêmicas recentes no Brasil foi a questão do orçamento secreto. Como o tribunal tem atuado para conferir a aplicação desses recursos?

Vamos lançar um painel com a rastreabilidade das emendas parlamentares. Temos tudo, estamos trabalhando com o ministro Flávio Dino para oferecer informações necessárias para a justiça. Estamos acompanhando a execução orçamentária e oferecendo à sociedade uma plataforma onde ela pode acompanhar tudo. Sejam emendas PIX, emenda individual, de bancada, de comissão ou de relator, todas precisam ter origem e destino. A sociedade precisa saber onde estão indo os recursos que o orçamento coloca. Esse é o grande tema, que tem múltiplas facetas, inclusive criminais, e que precisamos ter uma sinergia entre órgão fiscalizador, Poder Judiciário e Legislativo.

Sobre os gastos do deputado Eduardo Bolsonaro no exterior, falou-se que o TCU tem limites de atuação. Isso é ruim ou saudável para o órgão?

A Câmara dos Deputados tem condições internas, através da Corregedoria, de fazer as devidas apurações dos gastos do deputado. É uma matéria desnecessária ao TCU, mas que, se provocado, atuará. Mas a Câmara tem sua própria Procuradoria.



Com sua experiência de 26 anos como parlamentar, como tem visto o debate político no Brasil atualmente?

Vejo com tristeza. Toda minha carreira de homem público foi no Parlamento. Isso me fez estar com homens públicos de envergadura, todos tinham postura e nível. Hoje vejo o egolatrismo das pessoas. Não estamos fazendo política. Certa vez, Ulysses Guimarães foi questionado que aquela legislatura não era tão boa quanto a anterior, e ele falou para esperar a próxima. Isso acontece hoje comigo.

Veja também