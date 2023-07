Nova campanha do TSE diz que liberdade de expressão 'não é licença para golpe'

A- A+

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai veicular a partir de segunda-feira (10) uma campanha defendendo a democracia com recado antigolpismo. A peça de 30 segundos diz que "liberdade de expressão não é licença para espalhar mentira, ódio, golpe e desavença".

A cena é ambientada numa batalha de rap entre um homem e uma mulher negros durante uma festa. A cantora veste uma blusa branca, estampada com a palavra "democracia".

Veja a letra:

"Soberania e força popular: tem que respeitar! Liberdade de expressão não é licença para espalhar mentira, ódio, golpe e desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte!"

Ao fim, o cantor adversário deixa o recinto de cabeça baixa, enquanto o narrador diz: "Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral. A justiça de democracia"

A divulgação da campanha ocorre semanas dias após o Tribunal condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à inelegibilidade por ataques contra a democracia.

Com o placar de 5 a 2, a Corte entendeu que o ex-presidente praticou abuso de poder político e usou indevidamente meios de comunicação ao atacar, sem provas, as urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores às vésperas da campanha do ano passado.

Com isso, seis meses após deixar o poder, Bolsonaro está impedido de disputar um cargo público até 2030 e se tornou o primeiro ex-presidente na História a perder os direitos políticos em um julgamento no TSE.

