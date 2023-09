A- A+

Saúde Nova cirurgia de Bolsonaro é marcada para a manhã desta terça-feira (12) Ex-presidente passará por procedimento a partir das 6h30, no hospital Vila Nova Star de São Paulo, devido a quadro de suboclusão intestinal

O ex-presidente Jair Bolsonaro erá submetido a uma nova cirurgia às 6h30 desta terça-feira, no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O procedimento, que será a quinta intervenção cirúrgica dele desde que sofreu uma facada na campanha eleitoral de 2018, visa a amenizar quadros de suboclusão intestinal e refluxo gástrico esofágico.

Em nota, o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten informou que Bolsonaro, que tem 68 anos, foi internado às 14h30 desta segunda-feira e fez exames preparatórios na unidade médica da capital paulista.

A nova internação do ex-presidente ocorre em um momento delicado. Inelegível após condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro está na mira de investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e viu no último fim de semana o acordo de delação premiada de seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, ser homologado pela Corte. As revelações de Cid podem complicar a situação de seu ex-chefe.

Além das quatro cirurgias às quais já foi submetido, Bolsonaro também foi internado em pelo menos outras oito ocasiões para tratar de complicações decorrentes do atentado sofrido em Juiz de Fora (MG).

No mês passado, o ex-presidente foi internado em São Paulo com dores na região abdominal. Passou por ressonância magnética, endoscopia, tomografia e exames de sangue na ocasião. À época, o cirurgião Antônio Luiz Macedo, que comandará o procedimento desta terça-feira, afirmou ao GLOBO que Bolsonaro estava em condições de passar pelas cirurgias necessárias.

Relembre outras vezes que Bolsonaro foi internado:

Antes da sua última passagem pelo Hospital Vila Nova Star, Bolsonaro já esteve internado em pelo menos oito ocasiões desde a facada. Em janeiro deste ano, ficou hospitalizado no hospital AdventHealth Celebration, em Orlando, na Flórida (EUA), durante sua temporada nos Estados Unidos.

Em 28 de março de 2022, o ex-presidente passou um dia internado após sentir um desconforto abdominal. Havia a suspeita de uma nova obstrução intestinal, mas o quadro não se confirmou.

Em janeiro do mesmo ano, Bolsonaro ficou dois dias no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por causa de uma obstrução no intestino. À época, o médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que o acompanha desde que foi ferido em 2018, afirmou que o quadro foi ocasionado por um "camarão não mastigado".

Veja também

CPI CPI das Pirâmides convoca sobrinho de Haddad para depor nesta terça-feira