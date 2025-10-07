A- A+

Visita Nova gestão do MPT-PE prioriza integração com órgãos públicos Em visita à Folha de Pernambuco, o procurador-chefe Gustavo Luís Teixeira das Chagas entregou o convite para a posse e apresentou as metas para o biênio 2025-2027

Destacando as prioridades e desafios da nova gestão, cujo foco será fortalecer a integração institucional entre o MPT e outros órgãos públicos, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE), Gustavo Luís Teixeira das Chagas, visitou, nesta terça-feira (7), a Folha de Pernambuco.

Na ocasião, ele entregou o convite para a solenidade de posse, que marca o início de sua gestão à frente da Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região, referente ao biênio 2025-2027. A cerimônia será realizada na segunda-feira (13), às 18h, no Auditório Sérgio Guerra, da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Durante a visita, o procurador foi recebido pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor-executivo, Paulo Pugliesi; pelo diretor-operacional, José Américo Lopes Góis; e pela editora-chefe da Folha, Leusa Santos.

O procuradoe entregou o convite para a solenidade de posse, que marca o início de sua gestão à frente da Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região, referente ao biênio 2025-2027 | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Articulação

Exercendo o cargo desde o início deste mês, o procurador-chefe tem como uma de suas principais metas aproximar o órgão de outras instituições públicas. A proposta, segundo ele, é ampliar a cooperação entre os diferentes poderes para fortalecer as ações voltadas à proteção dos direitos sociais e ao cumprimento das normas trabalhistas.

O procurador defende que o diálogo interinstitucional é fundamental para tornar o trabalho do MPT mais efetivo. “Entre os desafios, pretendemos estabelecer e consolidar uma relação mais próxima com o Governo do Estado, prefeituras, Polícia Federal e Ministério do Trabalho. Essa integração entre os órgãos de poder é essencial para que possamos cumprir o nosso papel de proteger os direitos sociais”, afirmou.

Com um discurso de colaboração. Chagas também definiu o papel que pretende exercer à frente do órgão. “Entendo que o cargo de procurador-chefe é muito mais uma função de servir do que de liderar. Meu objetivo é criar as condições para que meus pares possam exercer plenamente o seu trabalho”, disse.

O procurador ainda frisou que o mais importante é que o trabalho tenha êxito no final e, com isso, “vai ganhar toda a sociedade”.

Inovação

Sobre a implementação das novas formas de trabalho e o uso da inteligência artificial no circuito das práticas da Procuradoria, Gustavo ressaltou que o tema tem sido tratado com atenção especial na instituição. “A gente não pode ficar alheio à inteligência artificial”, afirmou. O procurador explicou que está sendo desenvolvida uma ferramenta de inteligência artificial para agilizar processos internos e otimizar o trabalho dos procuradores, sem abrir mão da qualidade técnica.

“Não é que ela vá substituir o procurador, mas pode ajudar a realizar alguns tipos de serviço de forma mais rápida, sem perder a qualidade e o conhecimento técnico, que continua sendo a palavra final do procurador”, completou.

Frentes de atuação

O procurador destacou ainda a importância da missão constitucional do Ministério Público do Trabalho na defesa das garantias sociais. “O Ministério do Trabalho tem sua atuação muito bem consolidada na Constituição, justamente na proteção daqueles direitos que asseguramos como direitos sociais”, ressaltou.

As oito coordenadorias organizam a atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT) em suas frentes prioritárias. A Coordinfância é responsável pelo combate ao trabalho infantil, enquanto a Conaete atua no enfrentamento ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. A Coordigualdade tem como foco a promoção da igualdade e o combate à discriminação no ambiente de trabalho. Já a Conafret se dedica ao combate a fraudes nas relações trabalhistas, e a Conap concentra suas ações na regularidade do trabalho na administração pública. A Codemat atua na defesa do meio ambiente laboral e da saúde do trabalhador, a Conalis promove a liberdade sindical e o diálogo social, e a Conatpa é responsável pela atuação voltada ao trabalho portuário e aquaviário.



