Ter, 04 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

Nova lei cria filtros para recursos e deve reduzir ações no STJ

Exigência passa a valer para recursos com interesse além das partes

Reportar Erro
Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Com a nova lei, novos critérios são incluídos no rol.Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Com a nova lei, novos critérios são incluídos no rol. - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Recursos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) passarão a depender da demonstração de relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapasse os interesses das partes envolvidas.

A medida regulamenta um mecanismo previsto na Constituição e busca reduzir o volume de processos que chegam à Corte. A lei com a regulamentação foi sancionada nesta terça-feira (4).

Leia também

• CNJ decide afastar Gabriela Hardt por atuação em acordo da Lava-Jato

• STF inicia análise de leis sobre meio ambiente e terras indígenas

• CNJ aprova nova pena máxima em substituição à aposentadoria compulsória para juízes sob investigação

A Constituição já considera relevantes os recursos relacionados a ações penais, ações de improbidade administrativa, causas com valor superior a 500 salários mínimos, casos que possam resultar em inelegibilidade e decisões que contrariem a jurisprudência dominante do STJ. Com a nova lei, novos critérios são incluídos no rol.

O projeto de lei teve tramitação concluída no Congresso no dia 17 de julho, após aprovação no Senado, Casa de origem, e na Câmara.

“Espero que essa inovação possa trazer ao povo brasileiro, que precisa do bom funcionamento do STJ, mais agilidade nas coisas. Hoje, o povo pode ter esperança de que as coisas podem andar mais rápido na Justiça brasileira”, disse o presidente após a assinatura.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter