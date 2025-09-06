A- A+

protesto Nova manifestação pró-Palestine Action termina com 150 presos em Londres A polícia tinha advertido que não hesitaria em deter quem manifestasse explicitamente seu apoio

Cerca de 150 pessoas foram detidas, neste sábado (6), em uma nova manifestação em Londres em apoio ao grupo Palestine Action, classificado como "terrorista" e proibido desde o começo de julho, informou a polícia londrina.

Centenas de pessoas se reuniram ao meio-dia em frente ao Parlamento britânico, desafiando o risco de prisão, exibindo cartazes com dizeres como "Eu me oponho ao genocídio. Apoio a Palestine Action".

Na sexta-feira, a polícia tinha advertido que não hesitaria em deter quem manifestasse explicitamente seu apoio à Palestine Action.

"Não somos terroristas [...] Devemos dizer que a Palestine Action tem o direito de existir. A proibição deve ser cancelada", afirmou Polly Smith, uma aposentada de 74 anos.

"Nosso governo decidiu proibir uma organização. É algo muito errado e deveria usar o tempo para tentar cessar o genocídio [em Gaza] em vez de tentar parar manifestações", disse à AFP Nigel, de 62 anos, que exibia um cartaz de apoio à Palestine Action, sem revelar seu sobrenome.

Este manifestante foi detido pela polícia, enquanto outros protestavam contra sua prisão.

No começo de julho, o movimento foi adicionado à lista de organizações consideradas "terroristas" no Reino Unido, após atos de vandalismo realizados por seus militantes, especialmente em uma base da força aérea.

Desde então, o grupo Defend Our Juries organiza manifestações para protestar contra esta proibição, considerada "desproporcional" pela ONU.

Antes da manifestação deste sábado, mais de 800 pessoas já tinham sido detidas e 138 denunciadas por apoio ou incitação a uma organização terrorista.

A maioria pode ser condenada a seis meses de prisão. E os considerados organizadores dos atos podem ser condenados a até 14 anos de reclusão.

Outra manifestação pró-palestina reuniu, neste sábado, milhares de pessoas nas ruas de Londres.

Veja também