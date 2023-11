Nova maratona de lançamentos da biografia de Marco Maciel começa por Juazeiro (BA)

A- A+

Depois de duas semanas sem lançamentos, em razão do estoque zerado e da minha agenda em Brasília, volto a cumprir maratonas de noites de autógrafos do livro “O Estilo Marco Maciel” a partir do próximo dia 6, por Juazeiro, na Bahia, cidade-irmã de Petrolina.

Primeira cidade baiana contemplada, o evento está marcado para o plenário da Câmara de Vereadores, a partir das 18 horas, iniciativa da prefeita Suzana Ramos (PSDB) e do presidente da Casa, Berg da Carnaíba (PDT). No dia seguinte, às 19 horas, a noite de autógrafos acontece em Petrolina.

Ali, a família Coelho fará uma grande homenagem a Marco Maciel na Fundação Nilo Coelho, ex-governador e ex-senador da República. Em nome da família, falará o ex-prefeito Augusto Coelho, irmão de Nilo, que dirige o hospital Dom Tomás, unidade de alta complexidade em Oncologia. Também usarão da palavra o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, o prefeito Simão Durando e o ex-prefeito Miguel Coelho.

Várias lideranças de outras correntes políticas confirmaram presença, como o ex-prefeito Júlio Lóssio, que tem um tio que trabalhou com Marco Maciel por mais de 30 anos e que também fez questão de estar presente. Na quarta-feira (8), a agenda prossegue por Santa Maria da Boa Vista, também no Vale do São Francisco, a 109 km de Petrolina.

O prefeito George Duarte (PP) marcou a noite de autógrafos na Câmara de Vereadores e entregou a coordenação do evento ao ex-prefeito Leandro Duarte, seu aliado, que conviveu com o biografado na época em que governou o município. No dia seguinte, na quinta (9), o lançamento será em Araripina, já no Sertão do Araripe, a 240 km de Santa Maria.

Ali, o prefeito Raimundo Pimentel (UB) optou como cenário para a noite de autógrafos a Praça Dom Campelo. Pimentel tem uma grande admiração pelo “Marco de Pernambuco”. Quando deputado, propôs e coordenou uma homenagem ao ex-vice-presidente da República no plenário da Casa. Está mobilizando todos os segmentos da sociedade para que o lançamento também se traduza numa homenagem ao biografado.

Na sexta-feira (11), será a vez de Belém do São Francisco, iniciativa do prefeito Gustavo Caribé (MDB). A noite de autógrafos, por sugestão dele, ocorrerá no Memorial Zé Pereira e Vitalina, às 19 horas, um lugar belíssimo, berço dos bonecos gigantes que se apresentam no Carnaval de Olinda.

No sábado, dia 11, a biografia de Marco Maciel será lançada em Salgueiro, na edição da Exposal, feira de negócios, arte e cultura, que atrai uma multidão de todos os municípios do Alto Sertão. O evento está marcado para às 19 horas no auditório principal da exposição.

Agendas da semana seguinte

Na outra semana, a maratona de lançamentos prossegue. Na segunda-feira, 13, será na Câmara de Vereadores de Paulista, às 19 horas, com apoio do prefeito Yves Ribeiro (MDB) e do presidente da Casa, Edson Araújo, o Edinho (PL). Na mesma semana, no dia 16, após o Feriado da Proclamação da República, a noite de autógrafos está marcada para Surubim, a capital da Vaquejada, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores, iniciativa da prefeita Ana Célia (PSB).

Na sexta-feira, 17, acontece em João Alfredo, sob a coordenação do prefeito Zé Martins (PSB), tendo como cenário a Câmara de Vereadores, às 19 horas. Na segunda-feira, dia 20, será a vez de São Lourenço da Mata, na Câmara de Vereadores, às 19 horas, com o apoio do prefeito Vinícius Labanca (PSB) e do presidente da Câmara, Leonardo Barbosa.

No dia 21, o lançamento ocorrerá em Olinda, no auditório da Prefeitura Municipal, por sugestão do prefeito Lupércio. Outros lançamentos já confirmados, desta feita em outros Estados, são o de João Pessoa, capital da Paraíba, no dia 5 de dezembro; Natal, capital do Rio Grande do Norte, no dia 6, e Fortaleza, capital do Ceará, no dia 7. Todos no plenário da Assembleia Legislativa.

