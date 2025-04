Nova Mesa Diretora assume comando do TRF5 para o biênio 2025-2027

A- A+

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) deu início a um novo ciclo administrativo com a posse da nova Mesa Diretora, realizada nesta segunda-feira (31), no Salão do Pleno da Corte, em Recife. Assumiram os cargos para o biênio 2025-2027 os desembargadores federais Roberto Machado, como presidente; Joana Carolina, como vice-presidente; e Leonardo Resende, como corregedor-regional.

Na mesa de honra, estiveram presentes Mônica Nobre, desembargadora federal do Conselho Nacional de Justiça, representando o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso; Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da União; Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados; Raquel Lyra, governadora de Pernambuco; Herman Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça; Fernando Dueire, senador; Rafael Nogueira, procurador-chefe da Procuradoria Regional da República na 5ª Região.

Além disso, contou com a presença de diversas autoridades do meio jurídico e político, além de magistrados, servidores e convidados, incluindo o prefeito do Recife, João Campos, e do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

A nova gestão do TRF5, que tem jurisdição sobre os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, assume com o compromisso de fortalecer o acesso à Justiça, modernizar os serviços judiciários e aprimorar a eficiência da Corte. O presidente Roberto Machado destacou que uma das prioridades para a gestão inclui uma inovação no processo judicial eletrônico. Outra prioridade é o concurso para juiz federal substituto. Atualmente, há 11 vagas abertas, mas há necessidade é preencher as 64 vagas existentes na 5ª região, um número significativo de cargos em aberto.

“Com o apoio do presidente do STJ, Herman Benjamin, vamos buscar viabilizar esse processo. A ideia é realizar concursos sucessivos, iniciando um novo logo após a conclusão do anterior, com o objetivo de contratar pelo menos 10 juízes federais por ano. Dessa forma, em aproximadamente cinco anos, esperamos preencher todas as 64 vagas na 5º região”, pontuou.

Autoridades

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, falou da relação que o Estado possui com os Poderes. “Temos uma excelente relação com os poderes judiciários de Pernambuco, e reconhecemos a importância do papel desempenhado pela Justiça Federal. Minha presença aqui é para trazer o abraço do governo do Estado e reafirmar nossa disposição em colaborar com a nova mesa diretora. Reitero que o governo do Estado está à disposição, sempre comprometido em trabalhar junto para o crescimento de Pernambuco”, ressaltou.

O prefeito do Recife, João Campos, destacou que o momento foi gratificante e marcado por muita emoção e pela celebração de uma trajetória de dedicação.” Destaco a contribuição do desembargador Fernando, que encerra sua gestão, e do doutor Roberto, que assume a presidência, ambos com décadas de compromisso com a magistratura. Essa cerimônia, realizada no Recife, também conta com a presença do ministro Herman Benjamin, que ressaltou uma verdade essencial: sem um Poder Judiciário altivo e independente, não há Estado Democrático de Direito”, ressaltou.

Destacando a ampliação do diálogo entre os Poderes, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que o TRF5 desempenha um papel histórico na defesa da democracia e no fortalecimento das instituições. “É gratificante ver o constante processo de renovação da diretoria, sempre composto por excelentes quadros que contribuem significativamente para o Judiciário brasileiro. Por isso, fizemos questão de estar presentes, abraçar o novo presidente e toda a Mesa Diretora, e desejar sucesso para os próximos anos”, disse.



