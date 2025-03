A- A+

Política Nova presidente do STM avalia que Bolsonaro "usou" as Forças Armadas Maria Elizabeth Rocha pondera que, embora o ex-presidente tenha 'se valido' deste apoio, alguns militares de fato 'se beneficiaram, e muito' do protagonismo ganhado no governo

Eleita presidente do Superior Tribunal Militar ( STM), a ministra Maria Elizabeth Rocha criticou, na noite de sexta-feira, a passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Planalto, ao afirmar que as Forças Armadas "foram usadas" pelo ex-mandatário.

Na avaliação da magistrada, a movimentação, que ocorreu pois o antigo Chefe do Executivo não tinha uma base parlamentar de apoio que pudesse indicar para os cargos de alto escalão, comprometeu a credibilidade da instituição.

— Por ter vindo da caserna, as pessoas de sua confiança eram os militares – para além daquele velho pensamento de que os militares seriam os moderadores do Estado, quando a lógica deveria ser inversa: o poder civil é que deve comandar o militar — disse a ministra, que toma posse no próximo dia 12, à CNN.

Durante a entrevista, a ministra ponderou que, embora Bolsonaro tenha “se valido” das Forças Armadas, alguns militares de fato “se beneficiaram, e muito” do protagonismo ganhado no governo do ex-presidente.

— A Marinha, o Exército e a Aeronáutica acabaram sendo extremamente prejudicados e tiveram a sua credibilidade solapada por causa de um chefe de Estado que se perdeu na condução do governo — disse Maria.

Questionada acerca do julgamento dos presos por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, a ministra avalia algumas penas foram “muito elevadas”. No entanto, ela avalia que “ainda é muito precipitado” se falar em anistia para esses condenados.

— O Congresso Nacional pode fazê-lo, o presidente pode até indultar, se quiser. Mas me parece estranho essa discussão da anistia já agora, sendo que nem houve a conclusão de todos os julgamentos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já condenou 371 pessoas devido à investida antidemocrática contra os três Poderes, que completará dois anos na próxima quarta-feira. Desse total, 225 são os chamados executores, que cometeram os crimes considerados mais graves, e 146 foram considerados incitadores.

