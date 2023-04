A- A+

Invasão Novas imagens mostram golpistas quebrando câmera no Planalto Doze minutos após invadirem a sede do poder Executivo, equipamento que filmava o térreo foi danificado

Imagens gravadas pelo circuito interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro mostram que a câmera de segurança que filmava a entrada principal Leste foi quebrada pelos manifestantes golpistas apenas doze minutos após a invasão. O ato de vandalismo ocorreu às 15h31 daquele domingo.

Nas imagens, dezenas de manifestantes adentram na sede do poder Executivo e circulam em meio a bancos no chão e cacos de vidros. Um deles, vestido com a camisa do Brasil tem uma corda na mão. Ao seu lado, um manifestante de preto, dispara um extintor de incêndio. Neste momento, a câmara é atingida. Após 15h32, o equipamento apenas captura borrões.

Em outro ângulo filmado por outra câmara, é possível ver o momento em que o primeiro homem golpeia o equipamento com a corda, enquanto os demais manifestantes dão apoio.

Os primeiros golpistas que aparecem nesta câmera, invadindo o Planalto, romperam a barreira de segurança e entraram no edifício às 15h19. A multidão corre pelo térreo e é, inicialmente, dispersa por bombas de gás lacrimogêneo.

A destruição começa às 15h25, quando os manifestantes começam a quebrar os telefones das mesas dos recepcionistas. Um homem com uma bandana amarrada no pescoço com a bandeira do Brasil chega a arremessar um extintor nas vidraças.

Como noticiou o GLOBO, a Polícia Federal (PF) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) na manhã deste domingo que ainda estão sendo realizadas análises das imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto, do Congresso e do próprio STF, durante os atos golpistas do 8 de janeiro. De acordo com a PF, os vídeos somam 4.410 horas.

