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CASO MASTER Novo advogado de Daniel Vorcaro diz que banqueiro "quer falar e quer colaborar" Daniel Bialski indicou que uma possível negociação de acordo de colaboração voltou a ser considerada

O empresário Daniel Vorcaro, preso no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master, estaria disposto a prestar esclarecimentos e colaborar com as autoridades, segundo seu novo advogado, Daniel Bialski.



Em entrevista ao Estúdio i nesta terça-feira, 11, o defensor afirmou que o ex-banqueiro "quer falar e quer colaborar" e indicou que uma possível negociação de acordo de colaboração voltou a ser considerada pela defesa.

Daniel Bialski passou a integrar a equipe responsável pela defesa de Vorcaro ao lado do advogado Sérgio Leonardo. A dupla deverá revisar as estratégias adotadas até agora e avaliar os próximos passos diante do avanço das investigações.

Entre as primeiras medidas tomadas pelo novo advogado está um pedido de audiência com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso. A reunião deve ocorrer nos próximos dias. O encontro também poderá servir para que a defesa discuta a possibilidade de uma nova tentativa de colaboração, depois de negociações anteriores que não avançaram

Vorcaro já havia buscado um acordo desse tipo anteriormente, mas as tratativas foram rejeitadas. Questionado sobre relatos de que o empresário teria deixado de apresentar informações envolvendo determinadas pessoas ou fatos durante as negociações anteriores, Bialski afirmou que ainda não teve tempo de discutir o assunto em profundidade com o cliente.

"Eu ainda não tive a oportunidade de sentar com ele e entender direitinho o que ele falou, se deixou de falar alguma coisa, o que deixou de falar, o que seria importante falar", afirmou.

Segundo o advogado, os contatos com Vorcaro ainda foram restritos. Desde que assumiu a defesa, Bialski disse ter se reunido pessoalmente com o empresário apenas duas vezes. Nessas conversas iniciais, a prioridade foi compreender a investigação, as acusações e o estágio atual do processo, sem entrar ainda nos detalhes das tentativas anteriores de colaboração.

"A gente falou muito mais para entender qual era a operação, quais são as acusações, o que aconteceu até aqui. Mas eu não entrei ainda no detalhamento relacionado às tentativas de delação", disse.

Enquanto isso, Sérgio Leonardo vem reunindo e organizando as informações relacionadas ao caso. A partir desse levantamento, os advogados pretendem discutir com Vorcaro qual será a estratégia adotada daqui em diante.

A audiência com Mendonça também terá outros objetivos. Bialski pretende solicitar acesso integral aos elementos da investigação e aos expedientes relacionados ao caso. O advogado também quer pedir ao ministro a ampliação do período permitido para as visitas ao empresário.

"É justamente para que a gente possa, pessoalmente, pedir ao ministro acesso a toda a investigação, a todos os expedientes, mas também requerer ampliação do horário de visita e despachar algumas outras questões pontuais", afirmou.

A defesa considera essas medidas iniciais necessárias para reunir informações antes de definir uma nova linha de atuação.

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