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Brasil Novo anuncia candidatura de Paulo Martins à presidência da Câmara Eleição para o cargo ocorrerá em fevereiro de 2027

O Partido Novo fará o lançamento da candidatura do deputado federal eleito Paulo Martins (PR) à presidência da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 18. A candidatura do representante do Novo se opõe à reeleição do presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

O deputado eleito retorna ao cargo na próxima legislatura, que será iniciada em 2027. Antes disso, ele já esteve no cargo entre 2016 e 2023. Em 2024, foi eleito vice-prefeito de Curitiba.

A eleição para o cargo ocorrerá em fevereiro de 2027. O atual presidente da Câmara conta com apoio de 15 siglas, o que representa 70% dos deputados eleitos para a próxima legislatura.

Os partidos que já declararam apoio são: União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB, PSDB, Cidadania, Solidariedade, PRD, Podemos, PT, PCdoB, PV, PSB e PDT. Juntos, as siglas possuem 361 deputados - número suficiente para reeleger Motta.

Maior bancada da Casa na próxima legislatura, com 121 cadeiras, o PL está realizando uma consulta interna para avaliar apoio a Motta ou lançamento de uma candidatura própria.

A votação interna foi anunciada, no último dia 11, pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), e será conduzida pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. Ele enviará, para cada um dos eleitos, um documento em que os parlamentares deverão escolher entre apoiar a reeleição de Motta ou lançar um candidato próprio. O processo deve levar cerca de 15 dias.

Para ser eleito em primeiro turno, um candidato precisa da maioria absoluta (metade mais um) e de um quórum mínimo de 257 votantes. Caso isso não ocorra, é feito um segundo turno de votação e é eleito quem conquista a maioria simples dos votos. O mandato de presidente da Casa tem duração de dois anos.

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