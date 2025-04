Novo Código Eleitoral flexibiliza cota de candidaturas femininas, mas cria reserva para mulheres

A- A+

O novo Código Eleitoral flexibiliza a cota que obriga os partidos a lançar 30% de mulheres nas chapas para a eleição de deputados e vereadores, o que tem gerado questionamentos na bancada feminina do Congresso.

Ao mesmo tempo, o relator da proposta, senador Marcelo Castro (MDB-PI), traz no texto a garantia de que no mínimo 20% das cadeiras nas câmaras municipais, assembleias e na Câmara dos Deputados sejam ocupadas por mulheres.

Nesta quarta-feira, a leitura do parecer foi adiada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Em relação à cota de 30%, de acordo com o texto, se os partidos não indicarem mulheres suficientes para concorrer e cumprir o percentual, essas vagas poderão ficar vazias.

Sobre a reserva de vagas, o texto prevê que, se o índice de 20% de mulheres não for alcançado, candidatos homens serão trocados por mulheres. Se isso não for possível, uma nova eleição pode ser convocada.

Com isso, Castro afirma que todas as cidades brasileiras passariam a ter no mínimo duas vereadoras. Em 2024, dos 5.569 municípios que participaram das eleições, 738 não elegeram mulheres vereadoras, o que representa cerca de 13,25% do total.

Em outras 1,6 mil cidades brasileiras, apenas uma mulher foi eleita para câmaras municipais. Para o senador, essa regra passa a ser mais eficiente do que a cota.

— Essa obrigatoriedade de candidaturas femininas nunca elegeu uma mulher, não resolve nada. O que mudou, que fez aumentar a participação das mulheres na política, foi o financiamento das campanhas. Imagina se nós criarmos essa reserva de vaga, que é a grande aspiração das mulheres, o quanto isso mudaria no Brasil? É um avanço significativo extraordinário — disse o relator ao Globo.

A lei atual também estabelece a obrigação de destinação de 30% das verbas de campanha às candidaturas femininas. Castro, contudo, não alterou essa norma.

Atualmente, se uma chapa de 10 candidatos não consegue 3 mulheres, será necessário lançar então 7 homens e duas mulheres, ou seja, atualmente, a chapa teria de tirar um homem. Já a mudança proposta prevê que a chapa poderia sair com duas mulheres e 7 homens, sem a necessidade de reduzir a quantidade de homens.

“Essa medida impõe aos partidos o compromisso de buscar e promover candidaturas viáveis, de mulheres realmente engajadas na vida político partidária, que contarão com recursos financeiros robustos repassados pelos respectivos partidos, pondo fim assim às candidaturas fictícias”, justifica Marcelo Castro no seu relatório.

A mudança, no entanto, está sendo questionada pela bancada feminina, que pediu a realização de novas audiências públicas para debater a mudança.

— É importante, sim, que haja debate e a participação, não só das senadoras, mas dos senadores, para entender o cenário e a importância de a gente rever cotas, de a gente rever participação. Não falo isso por estar hoje senadora, mas a representação principalmente nas assembleias, câmaras municipais e estaduais, porque existe uma sub-representação de um modo geral e a gente sabe disso. A gente tem visto no mundo avanços e nós ainda patinando nesse tema — disse a senadora Leila Barros (PDT-DF), líder da bancada feminina.

A advogada Gabriela Rollemberg, que promove consultoria gratuita para candidatas, a Quero Você Eleita, elogia a reserva de cadeiras, mas critica a flexibilização da cota para candidatas.

— Vemos como um avanço a garantia de pelo menos 20%, que é um percentual maior do que a gente tem hoje na Câmara, no Senado e certamente em muitas câmaras municipais, mas ainda há municípios que não têm nenhuma mulher na Câmara Municipal. Isso pode ser muito importante para acelerar a ocupação desses espaços. Sobre a mudança na cota de 30%, a gente entende é que essa proposta é inconstitucional. A gente tem ações afirmativas que existem para garantir que a gente possa avançar para que as mulheres tenham um espaço mínimo na participação política. Não pode haver ali qualquer tipo de revogação desse direito, no nosso entendimento — afirma.

As eleições municipais de 2024 concentram o maior número proporcional de candidaturas femininas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As mulheres representam 34,7% de candidaturas femininas registradas no TSE. Ao todo, foram 156.519 candidatas.

O número de candidatas eleitas vereadoras cresceu em relação à eleição passada em 2020. As mulheres vão ocupar 10.603 vagas, equivalente a 18,2% do total de cadeiras nas câmaras municipais. Antes, elas representavam 16,1%. Apesar da alta, a proporção ainda está longe dos 51,5% que as mulheres representam na população do país.

