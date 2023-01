A- A+

Marinha Novo comandante da Marinha toma posse sem presença de antecessor e com homenagem a Múcio O seu antecessor Almir Garnier Santos não compareceu para a troca do comando

O novo comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, tomou posse nesta quinta-feira (5). O seu antecessor Almir Garnier Santos não compareceu para a troca do comando e mandou apenas uma mensagem para ser lida na cerimônia. Entre os três comamdantes das Forças Armadas da gestão de Jair Bolsonaro, Garnier era o considerado o mais alinhado ao ex-presidente.

Na mensagem, Garnier desejou êxito ao novo comandante e ao atual ministro José Múcio Monteiro, que foi na cerimônia condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Naval. No texto, o ex-comandante disse ter "total confiança que a leal e disciplina da Marinha de Tamandaré saberá engradecer todas as suas diretrizes em prol da soberania da nossa nação."

A posse reuniu os ex-ministros da Defesa, os generais Paulo Sérgio Nogueira e Fernando Azevedo e Silva, do goveno Jair Bolsonaro; Raul Jungmann, do governo Michel Temer, e Geraldo Quintão, do governo Fernando Henrique Carodoso.

Também estiveram presentes os atuais comandantes do Exército, Júlio César Arruda, e da Força Aérea Brasileira, Marcelo Kanitz Damasceno.

Também estava presente um dos principais auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro, o almirante Flávio Rocha — chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da gestão Bolsonaro, ele segue como oficial da ativa por mais um ano e assumirá uma área responsável pela segurança na Naval.

Questionado se tem mantido contato com o ex-presidente, o almirante Flávio Rocha disse que tem conversando com Bolsonaro, mas tem evitado falar sobre política.

Veja também

Blog da Folha Decreto de Raquel atinge quase todas as prefeituras do Estado, diz deputado estadual José Patriota