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Showmícios

Novo diz que campanha de Lula faz 'showmícios' e pede produção de provas ao TSE

Sigla aponta irregularidades em eventos previstos para este domingo (18), com apresentações de artistas

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Ato em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne apoiadores em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro Ato em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne apoiadores em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro  - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Partido Novo acionou neste sábado (17), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a campanha à reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A sigla pediu produção de provas contra os atos promovidos pela campanha do petista no domingo (18), sob o mote "Brasil nas Ruas"

Para o partido, há indícios de que Lula estaria promovendo apresentações artísticas para animar comícios eleitorais, os chamados "showmícios", prática vedada pela legislação eleitoral. A ação foi distribuída ao ministro Ricardo Ricardo Villas Bôas Cueva.

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Como exemplos do que chamou de "showmícios", o partido cita um material de divulgação do "Ato Musical pela Democracia", marcado para às 16h do domingo em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O material de promoção do ato anuncia as presenças, entre outros nomes, de Caetano Veloso, Djavan, João Bosco e Marina Sena.

A ação também citou o ato em Salvador, na Bahia, onde o trio elétrico será comandado por Daniela Mercury, e em Porto Alegre, onde uma apresentação musical foi anunciada sem especificar o artista responsável. Segundo o partido, o "formato escolhido" para os três eventos é "exatamente" o que se proíbe na Lei das Eleições.

Além da produção de provas, o partido pediu a suspensão dos atos nas capitais do Rio, da Bahia e do Rio Grande do Sul. "A Justiça Eleitoral deve esclarecer se houve uso de estruturas externas para promover uma candidatura fora das regras de financiamento e propaganda", disse Eduardo Ribeiro, presidente do Novo.

Nesta sexta-feira (16), o TSE encerrou uma ação contra os atos musicais sem decisão de mérito. A representação foi proposta por Leonardo Aragão, que concorreu a deputado estadual do Rio de Janeiro pelo Mobiliza.

Para André Mendonça, que relatou a ação, o autor não tinha legitimidade para peticionar numa ação ligada à disputa presidencial. O magistrado encaminhou o caso à Procuradoria-Geral Eleitoral, que poderá avaliar as alegações e propor ações que julgar cabíveis.

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