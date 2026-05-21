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BRASIL Novo encontro entre Lula e Alcolumbre teve conversa protocolar e sem sinais de reaproximação Presidente do Senado não participou de evento no Planalto que marcou os 100 dias do pacto dos três Poderes pelo combate da violência contra as mulheres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), conversaram brevemente em sala reservada do Tribunal de Contas da União (TCU) nesta quarta-feira, antes da cerimônia de posse de Odair Cunha (PT) a uma vaga de ministro na corte.

De acordo com relatos de quatro pessoas a par do assunto, estavam no espaço também os presidentes do TCU, ministro Vital do Rêgo, e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), além de Odair Cunha. Essas pessoas dizem que durou cerca de dez minutos esse momento na sala reservada, e nenhum tema considerado polêmico teria sido abordado ali.

Segundo relatos, o clima do encontro foi “ameno e tranquilo”, diferentemente da cerimônia de posse da presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na semana passada, onde Lula e Alcolumbre, sentados lado a lado, não trocaram palavras.





Segundo esses relatos, momentos antes de Lula chegar ao espaço, demais autoridades (como ministros do TCU, ministros do governo e parlamentares) se dirigiram ao plenário, onde ocorreria a solenidade. Foi então que, a pedido de Odair, o presidente do tribunal chamou Motta e Alcolumbre para o espaço.

Apesar dessa interação entre as autoridades, aliados de Alcolumbre e de Lula dizem que ainda não há clima para uma conversa dos dois reservadamente, após o Senado rejeitar a indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), em abril.

Mais cedo nesta quarta, Alcolumbre não participou de evento no Planalto que marcou os 100 dias do pacto dos três Poderes pelo combate da violência contra as mulheres.

O presidente do Senado foi convidado pelo Executivo, mas não compareceu. Segundo assessoria de imprensa de Alcolumbre, ele tinha um compromisso pessoal no horário. Estiveram no Planalto Motta e o presidente do STF, Edson Fachin.

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