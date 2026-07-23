"Novo fundo pode reviver dias de glória da Sudene", projeta superintendente

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O pomposo orçamento de quase R$ 70 bilhões anuais contrasta com a imagem de sucateamento que a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) amargou nas últimas décadas. Para reavivar dias de glória, marcados por reuniões com todos os governadores da região no Recife, o superintendente do órgão, Francisco Ferreira Alexandre, revela que um novo fundo deverá ser criado para atrair micro e pequenas empresas. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", o dirigente fala sobre a reconstrução do órgão, a conclusão da Transnordestina e negou interferência do Ceará na Sudene.

A Sudene já foi um órgão importantíssimo para o Nordeste. Qual é o papel hoje da instituição?

A Sudene continua tendo basicamente os mesmos papéis que já teve. É possível que com uma atuação do ponto de vista hoje menos destacada, mas nós temos o papel do desenvolvimento, de pesquisa, de fomento e de diminuição da desigualdade regional. Temos os fundos, em que fazemos as aplicações, os investimentos, e temos a área que faz pesquisa e parcerias com as universidades para desenvolver e buscar soluções para os problemas regionais.

Quais são os instrumentos de financiamento atuais?

Hoje nós temos o FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste), que este ano vamos investir em R$ 52 bilhões em todo o Nordeste. E temos o FDNE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste), voltado para infraestrutura, que tem investidos R$ 18 bilhões em projetos de energia, ferrovia, automobilismo, química e diversos setores. Basicamente, o FDNE é um sucessor do Finor (Fundo de Investimento do Nordeste), e o FNE atua nos diversos setores da economia, onde a gente faz junto com os governadores. Eles dizem quais são as prioridades e a Sudene, junto com Banco do Nordeste, define quais são os limites de alocação desses fundos.

O que se percebe é que a Sudene foi esvaziada nas últimas décadas. Qual foi o prejuízo disso para o Nordeste?

Tivemos uma primeira consequência que foi em 2007, quando houve a desativação da Sudene. Com o retorno como superintendência, aos poucos a gente tem feito um papel de reinseri-la no contexto da importância regional. Hoje, diferente do contexto de cinco ou seis anos atrás, a Sudene já tem um reconhecimento bastante forte. Na medida em que a gente faz os investimentos e discute a desigualdade regional em parceria com universidades e com os governos estaduais, ela volta a se inserir em outro contexto, onde os investimentos e as decisões de tomada de financiamento são mais cuidadosos. Quando a gente olha os números dos últimos 30 anos, mesmo crescendo pouco, temos uma margem maior do que o crescimento médio nacional.

Em Pernambuco, ficou uma impressão, após a saída do ex-deputado Danilo Cabral, de que o Ceará hoje tem muita influência sobre o órgão...

Veja bem, quem administra a Sudene hoje é um pernambucano. Eu sou de Bom Conselho. Não tenho as minúcias da saída do Danilo Cabral. O fato é que o mandato que me foi dado foi para fazer a execução da política de governo, e tenho feito isso. As influências, como você diz, na verdade não existem. O que existe são os compromissos que foram traçados, travados e assinados. Quando a gente faz uma liberação de recursos para uma obra como o eixo que vai até o Porto de Pecém, no Ceará, é porque é uma obrigação de fazer. Há um contrato que diz que nós temos que cumprir. Então não tem nenhuma influência, tem a execução contratual, que tem que ser feita. A gente basicamente executa contratos. E temos feito vários estudos demonstrando a necessidade e a importância de fazer, quando se trata da Ferrovia Transnordestina, o eixo de Salgueiro a Suape. Estamos convencidos disso, apresentamos documentos, fizemos estudos, levamos para o Tribunal de Contas da União (TCU), para o Ministério dos Transportes, e o que temos recebido como retorno de todos os setores de governo é que esta é uma obra de importância e estratégica. Vamos assinar o contrato para fazer todos os estudos da estrada que deverão estar concluídos durante esse segundo semestre. A ideia é que, terminando até dezembro, a gente destrave tudo isso, e nossa leitura é de que a estrada deverá ter seu início logo logo.

Mas a gente sempre percebe um entrave no TCU para a retomada das obras da Transnordestina em Pernambuco, enquanto no Ceará as obras avançam. Falta articulação? Existe um lobby no Ceará contra o estado vizinho?

Sobre o trecho de Pernambuco, eu observo que sempre o TCU está pedindo os estudos de viabilidade econômica. A Infra S/A entrou com vários recursos dizendo que já tinha feito, que o estudo anterior serviria, mas o TCU tem se negado a aceitar este estudo. Passamos dois anos desde que foi feita a cisão da companhia. Nesse período, temos feito estudos, o governo tinha pedido ao TCU para dar continuidade da estrada, e agora a gente entrou com recurso e o governo disse que tem que fazer um novo estudo. Estamos fazendo. Se há um lobby ou não, a gente não pode fazer essa discussão, na minha compreensão. Como eu tenho uma obrigação de fazer, e tem que ter um estudo, o que temos que fazer em Pernambuco é buscar a unidade de todos em defesa da estrada. Temos conversado com as forças políticas, com os setores econômicos do Estado, todos estão conscientes disso. Tão logo a gente passe o período eleitoral, onde há certa dispersão, precisamos continuar isso.

O Ceará tem mais grupos políticos bem antagônicos, mas nessa hora eles se unem mais que os de Pernambuco?

É possível. Não posso constatar. Pode ser até que não tenhamos uma coordenação mais firme, mas hoje (o projeto da ferrovia) está travado porque tem uma questão fundamental, que é o estudo de viabilidade econômica e ambiental. O governo do estado, na minha compreensão, fez seu papel. Se não teve a força política de mudar ou não, é outra coisa. No entanto, o governo tem ajudado a gente nesse sentido. As forças políticas, mesmo antagônicas, têm ajudado. Devo dizer que todos com quem conversei foram receptivos.

Se não há Lobby contra a obra em Pernambuco, então quem é o culpado pela demora?

A gente tem que entender que quando a estrada foi privatizada, em 2001, foi com o compromisso de ser fazer a Transnordestina nos dois trechos, nos portos de Suape e Pecém. A empresa que ganhou e que tem a concessão disse, em 2015, ter uma avaliação de que não fazia sentido fazer o trecho de Suape. Isso é a avaliação da concessionária, que foi ao governo e pediu para devolver o trecho de Pernambuco. E para você devolver uma concessão, é todo um processo que demora. Até o ajuste acontecer, levaram-se dois anos. E o governo iniciou o processo de retomada e de fazer o novo planejamento de construção da estrada, com um novo ente que está trabalhando. Isso muda sensivelmente. É o que tem sido trabalhado e pensado neste momento, e nós vamos fazer agora em setembro a assinatura dos primeiros contratos para análise e estudo de construção da estrada.

Uma das figuras que estava nesse processo era o Benjamin Steinbruch, da CSN. Por que ele saiu do negócio?

Eu não tenho acesso aos estudos feitos pela CSN, que é a controladora da Transnordestina Logística S/A (TLSA). É bom que se diga que a Sudene também é acionista, tem 38% do capital da TLSA, que vai até o Ceará pelos contratos que foram feitos com ele. Não tive acesso até agora aos estudos que foram feitos pela companhia, não temos acesso às informações, até por natureza da regulação da Lei das Sociedades Anônimas (S/A). É possível que ele tenha feito um estudo e tenha chegado a uma conclusão de que o dinheiro que iria ganhar não é aquele que previa ganhar. Porque o investidor analisa uma equação de risco, que tem que ser perpassada. Possivelmente eles devem ter chegado a essa conclusão, que é diferente da análise do estado nacional. A estrada é importante para a estratégia do Brasil de inserção do contexto mundial, de troca, de mercado, de desenvolvimento dos estados e das regiões. Quando você faz a Transnordestina ligando o Porto de Suape, um dos mais modernos do Brasil, nós estamos fazendo a interligação de todo o Brasil desde o Centro-Oeste para a Europa e a África, mercados importantíssimos para nosso país. E temos como ter a estrada com capacidade de carga para os dois trechos. É isso que a gente observa e que está sendo feito com a contratação dos estudos.

Quanto falta para concluir a Transnordestina em Pernambuco?

Eu não tenho os valores dos demais trechos, mas a gente tem uma dimensão do trecho que falta para Pernambuco, que seria entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões. Achamos que ele dá para trabalhar com essa variável. Nesse momento, são recursos do Orçamento Geral da União (OGU). Agora, trabalhamos com a ideia de que, na medida em que você começa a construir a estrada e que ela anda, a gente também faria parcerias para trazer dinheiro privado. O processo agora é diferente, porque o governo recebeu a estrada de volta. Então, o conceito é fazer a estrada a partir do OGU, e ter a perspectiva de a partir de determinado número de quilômetros construídos, em que se tem a perspectiva de finalização, se fazer a concessão.

E quanto às questões com o TCU?

Estamos trabalhando com as questões técnicas apresentadas, o governo trabalha com isso. Todos nós da Sudene temos a missão de fornecer os dados, as informações que sejam necessárias, e temos feito isso, porque há uma decisão de fazer a estrada. O entrave é técnico, então apresentando os dados que eles pedem a natureza é destravar. Porque a leitura é que o TCU não pode dizer se quem faz a administração do Estado pode ou não fazer uma obra. Ele tem que analisar a parte técnica. Quem decide se faz é quem está na gestão executiva. É nesse sentido que nós temos trabalhado, e temos tido ajuda de todo mundo, em especial do ministro José Múcio Monteiro, a quem agradeço publicamente.

A retomada dessa obra seria parte da estratégia de recuperar a imagem da Sudene?

Minha missão é dar continuidade a um processo de revalorização da Sudene que começou na gestão anterior. Só na Transnordestina, a Sudene já pôs R$ 7,2 bilhões pelo FDNE, recursos que contribuíram para a geração de seis mil empregos diretos e 14 mil indiretos.

Por que as famosas reuniões do Conselho Deliberativo (ConDel) da Sudene não ocorrem mais como antigamente?

Nós temos conversado com os governadores da importância do ConDel voltar a se reunir. Agora, para que tenha essa volta, é preciso que tenhamos algo a mais, que faça com que o governador se interesse em ir lá. Tenho pensado nisso, e nós já estamos em estudos finais de um fundo, que eu chamo de Novo Fundo. Ainda estamos analisando, mas eu já estou falando nele, é bom falar que estamos estudando para atender a pequenas e médias empresas. A gente basicamente atende empresas que façam nos fundos declaração pelo lucro real. E agora estamos buscando uma forma onde a gente possa atender um segmento de 70% da economia. Nesse novo fundo, a gente também está pensando um pouco de infraestrutura para os Estados. Então, se a gente conseguir chegar a uma equação de fazer isso aqui, a gente traz para a Sudene novamente o poder dos governadores decidirem.

Poderemos então rever aquelas pomposas reuniões com todos os governadores do Nordeste aqui?

Eu sou do tempo em que a avenida em frente à Sudene e à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) fechava para chegarem os carros, e às vezes helicópteros, trazendo os governadores para as reuniões do ConDel. Mesmo sem aquele glamour, nós continuamos fazendo bastante, porque temos R$ 70 bilhões em orçamentos que a gente administra anualmente. Isso é decidido pelos governadores. Não tem glamour, mas nós precisamos ter uma reunião para definir para onde vão esses recursos. É verdade que agora, depois da retomada da Sudene, o modelo de financiamento de concessão é muito mais criterioso. E a perpetuidade da Sudene se dará a partir desse cuidado que se tem com os investimentos que a gente tem feito nesse momento.

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