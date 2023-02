A- A+

Câmara dos Deputados Novo líder do PT aposta em diálogo e confronto "quando necessário" com PL Zeca Dirceu também disse que o país estava "perdendo o senso civilizatório"

Novo líder do PT, o deputado Zeca Dirceu (PR), aposta em uma relação de diálogo com o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e que terá a maior bancada da Câmara, com 99 parlamentares.

— Da minha, (a relação com o PL) será respeitosa e de diálogo e, quando necessário, de enfrentamento, de questionamento, de debate, dentro dos padrões que infelizmente no último governo não prosperaram. A gente estava perdendo o senso civilizatório nos últimos anos — disse ao chegar para a posse dos deputados.

Dirceu diz que a fase conciliatória está explicitada no apoio ao nome de Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que compõe a chapa encabeçada por Arthur Lira (PP-AL) para a mesa diretora da Casa.

— Temos um diálogo (com o PL). Nós temos ideias totalmente diferentes, histórias totalmente diferentes, mas num momento como esse a Casa faz um acordo para respeitar as proporcionalidades internas e de cada partido. Vamos votar na chapa oficial — disse.

A eleição não terá surpresas, na avaliação do líder, porque disse que o ano passado houve uma articulação cuidadosa. Esse movimento também perpassa o PT, quando o partido negociou a aprovação da "PEC da Transição", e vai refletir na formação da base. Dirceu diz que ainda não contabilizou quantos deputados integram a base do governo, mas garantiu que terá mais de 308 votos para aprovar projetos que alteram a Constituição.

— A formação da base está avançando e o governo contribuiu quando se antecipou, já no ano passado, para aprovar a PEC do Bolsa Família, quando reagiu bem aos atos terroristas criminosos, estr atentado contra a democracia. A bancada do PT contribuiu bastante quando soube compreender o seu papel, às vezes com muita humildade e até abrindo mão de espaços que poderia ter direito. O presidente Arthur Lira também deu uma contribuição importante — avaliou.

Ele citou como exemplo a aproximação com o Republicanos e pontuou que terá um desafio maior em ser líder do partido agora que o PT comanda o Executivo.

Veja também

brasília Deputados federais tomam posse na Câmara dos Deputados