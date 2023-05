A- A+

GSI Novo Ministro diz que Lula pediu para aumentar número de civis no GSI Marcos Amaro levantou também a possibilidade de sugerir blindagem de vidros do térreo do Planalto

O novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o general da reserva Marco Amaro, afirmou, em entrevista à GloboNews nesta quinta-feira (4), que recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a missão de aumentar a quantidade de civis na pasta.

Entre as medidas que Amaro cogita sugerir para evitar novos ataques ao Palácio do Planalto, como visto no dia 8 de janeiro, está a blindagem dos vidros do andar térreo do local.

— Existe uma intenção do presidente que eu aproveite também para trazer mais civis para o Gabinete de Segurança Institucional. Vou procurar obviamente atender essa diretriz — afirmou Amaro.

Indagado sobre em quais cargos poderia colocar civis, Amaro lembrou que o GSI tinha, no passado, o nome de Casa Militar.

— Casa Militar porque as suas atribuições são mais afeitas às atividades militares.

O novo ministro ainda ressaltou que alguns cargos da pasta são de natureza militar e não podem ser ocupados por civis. Amaro citou que uma das quatro secretarias, a de Segurança e Coordenação Presidencial, exerce “atividades típicas de militares ou policiais militares”.

— Os militares que já têm treinamento básico para a atividade de segurança.

Assim, a nomeação de civis deve ser feita nas outras três secretarias do ministério, .

Sobre o 8 de janeiro, Amaro disse que é preciso “rever o que deu errado”. Ele lembrou que depois de uma invasão de um ônibus ao Planalto no passado foi instalado um espelho d´água.

— Vamos tomar medidas para evitar que essas ocorrências possam se repetir. Talvez algumas medidas. Por exemplo, a blindagem desses vidros do piso térreo.

Boa parte dos vidros do térreo do Planalto foram destruídos na invasão de 8 de janeiro.

