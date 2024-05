A- A+

OBRAS Novo PAC Seleções Cidades vai priorizar prevenção a desastres em todo o Brasil. Confira O ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou que todas as propostas de contenção de encostas enviadas pelos municípios do Rio Grande do Sul foram aceitas

O Governo Federal divulgou, ontem, o resultado parcial do Novo PAC Seleções Cidades. Em meio à calamidade pública que assola o Rio Grande do Sul, a prioridade foi acelerar a liberação dos recursos do programa – que totaliza R$ 18,3 bilhões –, para urbanização e prevenção a desastres naturais.

Durante a cerimônia, o ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou que todas as propostas de contenção de encostas enviadas pelos municípios do Rio Grande do Sul foram aceitas. O investimento totalizou R$ 152 milhões. “Quando a gente faz investimentos numa encosta, estamos garantindo que as pessoas não mais vão morrer por deslizamento de terra em nenhum lugar desse país”, afirmou o presidente Lula (PT) durante a solenidade.

As fortes chuvas no estado deixaram ao menos 100 mortos. Outras 128 pessoas estão desaparecidas e, ao todo, já são mais de 1,4 milhão afetados. Ainda durante a sua fala, Lula afirmou que a tragédia causada pelas chuvas históricas no Rio Grande do Sul se trata de um “aviso”. “O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós seres humanos. Nós precisamos ter em conta que a Terra está cobrando”, disse.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também discursou durante a cerimônia. Segundo ela, o governo só saberá os gastos totais com a reparação dos estragos no Rio Grande do Sul quando o nível da água baixar.

Lula ainda relembrou que esta não é a primeira vez que o governo federal sai em defesa do estado em razão de colapsos ambientais. “Nós estamos compromissados a fazer com que o Rio Grande do Sul receba, da parte do governo federal, tudo aquilo que o Rio Grande do Sul tem direito”, concluiu o presidente.

